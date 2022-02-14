Мучителей кота Кузи из Северодвинска приговорили к реальным срокам

Мучителей домашнего кота Кузи Северодвинский городской суд приговорил к реальным срокам. Как сообщил сайт 29.RU, Анну-Викторию Громович приговорили к трем годам и двум месяцам в колонии-поселении, ее сожителя Артема Лаврентьева — к 3,5 года колонии общего режима.

После вынесения приговора подсудимая женщина разрыдалась. Она заявила, что вина в пытках кота полностью лежит на ней, а ее сожитель здесь ни при чем.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, но Лаврентьеву зачтут в срок наказания время, которое он провел под ограничительными мерами, Громович также зачтут время, которое она провела в следственном изоляторе.

Замученный до смерти кот Кузя принадлежал матери Лаврентьева. После убийства животного пара смонтировала видео про последние часы жизни кота и загрузила ролик во «ВКонтакте».

После проверки ролика полиция завела уголовное дело за жестокое обращение с животным. Назначенная в ходе расследования экспертиза подтвердила вменяемость Громович, но отметила ее зависимость от алкоголя.

На одном убийстве кота женщина не остановилась. Она посылала фотографии с трупом питомца его владелице и присылала угрозы. После этого живодерку отправили в СИЗО.

Как сообщили «Невские новости», это не последнее судебное заседание для обвиняемых в жестоком убийстве кота. Громович и Лаврентьева хотят лишить родительских прав на маленькую дочь, которой они показывали кадры с убитым животным.

Кроме того, бывший муж осужденной женщины добивается лишения ее родительских прав на двух старших сыновей.