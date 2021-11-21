Зоозащитники потребовали реальных сроков для мучителей кота Кузи. К ним присоединились Эдгард Запашный и Алина Загитова

Активисты и волонтеры зоозащитных организаций Северодвинска начали сбор подписей под петицией, в которой требуют реальных сроков для убийц 14-летнего кота Кузи. Анна-Виктория и ее сожитель Артем в отместку матери мужчины украли животное и глумились над ним несколько дней.

Первую петицию Архангельского отделения общественной организации «Альянс защитников животных» подписало более 240 тысяч человек, вторую — более 50 тысяч. Во многих городах России на улицах и около зоомагазинов также начался сбор подписей. По информации сайта kр.ru, зоозащитники хотят, чтобы парочка получила не менее пяти лет тюрьмы. Кроме того, должен быть рассмотрен вопрос об опеке над их несовершеннолетней дочерью.

На эту кошмарную историю обратили внимание знаменитости. Дрессировщик и народный артист РФ Эдгард Запашный заявил газете «Известия», что издевательства над животными считает неприемлемыми.

На историю Кузи обратили внимание знаменитости.

«Издевательство над животными неприемлемо, в присутствии ребенка — тем более. Я очень рад, что большое количество адекватных людей консолидировалось вокруг этой проблемы», — заявил газете «Известия» дрессировщик и заслуженный артист РФ Эдгард Запашный.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее написала в Instagram, что с живодерством надо бороться.

Живодеры жили в одной коммунальной квартире с матерью мужчины Еленой Юрьевной. Оба вели паразитический образ жизни, что, естественно, не нравилось женщине. Случались скандалы. Чтобы отомстить пожилой женщине они украли ее 14-летнего кота Кузю. Несколько дней они издевались над животным — вырывали усы и ломали кости. Затем кота убили. Все это они записывали на видео и публиковали в Сети.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Его сожительницу отпустили под обязательство о явке.