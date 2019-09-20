Сегодня во всем мире стартовали продажи трех новых моделей яблочного смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Самая бюджетная новинка стоит 59,99 тысячи рублей (всего-то!), а самая дорогая — 131,99 тысячи. Первый счастливчик потратил на два девайса 235 тысяч. Лучше бы он отдал эти деньги на благотворительность — и вот почему.

«Это добрая традиция. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашел, приобрел (то есть предзаказал — прим. ред.) два телефона. Мне сказали: „Приходите в это время“. И все. Очень приятно, классно», — сказал первый российский покупатель нового iPhone.

Вы спросите: зачем человеку каждый год новый смартфон? Неужели Apple стал выпускать настолько плохие гаджеты, что их приходится менять так часто?

Есть одна поучительная история о компании, которая хотела делать качественную технику для своих клиентов. И у нее это получилось — так, что она оказалась на грани банкротства. Эта компания — Leica. Их фотоаппараты настолько хороши, что не нуждаются даже в ежегодном техническом обслуживании, не говоря уже о смене камеры каждые несколько лет.

Продавать «вечные» вещи — коммерческий суицид чистой воды. Apple, видимо, хорошо усвоил урок капиталистического мира, хотя вряд ли они когда-то планировали делать бесконечно работающий iPhone. Все просто — это же бизнес! И компания даже не скрывает — обновления ПО выходят часто и очень быстро перестают работать на «старых» устройствах. Так что волей-неволей, а купить новенький iPhone придется.

Запланированное старение

То, чем уже много лет занимаются едва ли не все компании на мировом рынке, называется производством товаров запланированного старения. Машины, телефоны, телевизоры, аксессуары, часы и многое другое — все это стало не просто техническими удобствами, но признаком успешности и состоятельности.

Ты хорош и крут только в том случае, если у тебя есть последний iPhone, машина последнего года выпуска, еще какая-нибудь ультрасовременная приблуда и свитер из новой коллекции — желательно очень известного бренда.

Три камеры на новеньком «яблоке» сразу стали поводом для насмешек. Стало видно невооруженным глазом: компания уже не знает, что бы такого придумать, чтобы анонсировать очередной смартфон, за которым люди встанут в километровые очереди.

Но, кажется, наше общество немного поумнело. Или просто у нас стало меньше денег на ненужные вещи. За iPhone 11 очередь была всего из 20 человек, а места в ней отчаявшиеся любители нажиться на бессмысленном хайпе пытались продать всего за 15 тысяч рублей.

А ведь еще в начале сентября люди выставляли на продажу места в той же очереди за полмиллиона! Несчастные еще не знали, что очереди не будет. А два года назад очередь снимали с высоты птичьего полета.

Так что, кто-нибудь хочет отдать свои деньги дядям-капиталистам за новенький iPhone, который устареет уже через полгода?

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