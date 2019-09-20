Новые iPhone не вызвали ажиотажа на Тверской. Очередь из 20 человек

Продажи новых iPhone в России стартуют в 08:00 20 сентября. В Москве привычный вокруг продукции Apple ажиотаж отсутствует. В очередь на Тверской улице выстроились не больше 20 человек, сообщил корреспондент «360».

Места в очереди на Тверской, 27, начали занимать еще с вечера четверга. Первыми за новинкой от Apple в основном стоят предприимчивые москвичи. Свои места они выставили на продажу. Просят в среднем до 15 тысяч рублей. В Сети можно было найти и более высокий ценник — порядка 200 тысяч, однако спрос, по всей видимости, оказался невелик.

Источник фото: телеканал «360»

К моменту написания заметки место в очереди не изъявил желание приобрести ни один поклонник iPhonе.

Магазин, на витринах которого уже ждут своих будущих владельцев новые модели iPhone, открылся в 08:00. Во время прошлогоднего старта продаж очередь перед магазином на Тверской достигала нескольких сотен человек. Сейчас их — пара десятков.

Источник фото: телеканал «360»

iPhone 11 обошел предыдущие модели по количеству предзаказов Подробнее

В этом году по предзаказу оформили в три раза больше гаджетов, чем в 2018. В основном брали iPhone с самым большим объемом памяти — 512 гигабайт. Популярностью пользовались как iPhone 11 Pro, так и iPhone 11 Pro Max.

Первый покупатель, Давид, приобрел сразу две новинки от Apple — себе и супруге.

«Это добрая традиция. Каждый год я в этих числах прихожу в магазин. В этот раз все очень грамотно было: зашел вчера, вечером мне позвонили и сказали, что можно забрать», — рассказал мужчина.

Между тем, предзаказ на новые iPhone, по сравнению с прошлогодней моделью XR, вырос в несколько раз. Чаще всего его оставляли на черный iPhone 11 Pro с объемом памяти в 128 гигабайт. Смартфон стал самым популярным среди тех, которые заказывают заранее. Интересовались поклонники Apple зелеными iPhone 11.