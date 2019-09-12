Цена на первые места в очереди за новыми iРhоnе достигла 500 тысяч
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Так, на сайте с объявлениями «Юла» пользователь по имени Кирилл опубликовал предложение встать в очередь. Судя по тексту объявления, за 500 тысяч рублей он готов неделю отстоять в очереди в любой магазин в Москве.
Объявление Кирилла было размещено утром в среду, но пока его посмотрели всего 169 раз, и никто не добавил в избранное.
Но это максимальная цена. Например, Велихан написал на «Авито», что готов стоять восемь дней и обеспечить первые места в очереди, но свои услуги он оценил в 250 тысяч рублей. Илья предложил постоять в очереди за 300 тысяч, но допустил возможность торга.
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Самой скромной оказалась Ася. Она готова была встать в очередь еще 11 сентября, причем свое время она оценила в 70 тысяч рублей.
10 сентября в калифорнийском Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Компания представила iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max Pro, часы Аррlе Wаtch с постоянно включенным дисплеем, iPad, подписки на видеоконтент и игры. Продажи новых продуктов в России начнутся 20 сентября.