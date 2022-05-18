Разрезает машины пополам и наводит ужас. Как российский «Терминатор» бережет военные ресурсы

Россия использовала на Украине знаменитый «Терминатор». Это — боевая машина поддержки танков, которая ликвидирует буквально все, что может навредить бронетехнике. Новинка 2018 года успела побывать на параде Победы как современное вооружение и зарекомендовать себя в Сирии. Участие «Терминаторов» в спецоперации — хорошая возможность убедиться в их необходимости и лишний раз отработать тактику.

БМПТ «Терминатор» на Украине

Российские военные применили на Украине боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщило издание РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его данным, технику использовали вместе с танковыми взводами.

«В рамках проведения специальной операции на Украине российские вооруженные силы применили взвод БМПТ „Терминатор“. Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, использование «Терминаторов» в спецоперации даст возможность окончательно сформировать тактику применения этих машин и найти для них место в бронетанковых группах.

Опыт «Терминаторов» и преимущества техники

«Терминаторы» приняли на вооружение в 2018 году. Тогда они стали одной из самых ожидаемых новинок парада Победы.

Армия находится в постоянном поиске новых путей ведения боя. Об этом «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его словам, ранее их уже применяли в Сирии.

«Конечно, мы испытывали. И в Сирии они зарекомендовали себя. <…> У нас они давно находятся в фокусе внимания как новое направление в вооружении боевой техники, новое направление при ведении боевых действий», — отметил Кошкин.

Техника показала себя «блистательно», подчеркнул и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«[Техника] рвала все, что попадалось на ее пути. Эти сумасшедшие пушки перерезали все джихад-мобили игиловцев*. Они их страшно боялись. Она просто разрезала пополам эти машины. У нее есть все нужные качества. Очень законно дали название „Терминатор“. Это очень современное оружие», — пояснил Баранец.

БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

«Если у кого-то создастся впечатление, что там стоят всего лишь две 30-миллиметровые пушки, то это заблуждение. Когда они бьют вместе, они прорубают все, что попадается на пути», — отметил военный эксперт.

«Терминаторов» разработали специально для боев в городской среде, основываясь на опыте операций в Чечне. Однако это не значит, что техника не может вести бой в других условиях. «Терминаторы» просто «вырезают» все, что может нанести вред танкам, бронетехнике.

Необходимость на Украине

В РИА «Новости» подчеркнули, что опыт боевых действий на Украине выявил необходимость таких машин в танковых подразделениях. Более того, их участие в спецоперации повысит боевую устойчивость техники. Кроме того, их использование в спецоперации поможет улучшить тактику «Терминаторов». С этим согласен и Баранец.

«Да-да-да! Потому что это машина создавалась с таким умыслом, чтобы беречь и личный состав, и бронетехнику», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Кошкина, сегодня применение «Терминаторов» в режиме спецоперации — возможность показать то, что российские вооруженные силы ведут боевые действия высокотехнологичным вооружением.

«Далеко еще не все… Даже США не помню, чтобы использовали где-нибудь в вооруженном конфликте БМПТ, так что мы находимся на острие прорыва в этом направлении. Идет постоянное испытание. Ведь это не значит, мы эти БМПТ поставили с танками — и все, точка. Нет, мы находимся в режиме постоянного развития. Только на поле боя можно определить возможность и формы решения сложных задач», — заключил Кошкин.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.