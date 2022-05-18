Российская армия применила на Украине взвод боевых машин «Терминатор»

Взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для ударов по позициям, бронетехнике, расчетам противотанковых ракетных комплексов применили в спецоперации на Украине российские военные, сообщил источник РИА «Новости».

Комплекс вооружения «Терминатора» состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, двух гранатометов АГС-17, 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения. Благодаря своим возможностям такие боевые машины помогают повысить боевую устойчивость танковых подразделений.

Эти БМПТ были взяты на вооружение в 2018 году. Российские военные уже использовали их в Сирии. Благодаря применению на Украине они смогут окончательно определиться с тактикой их использования и определить место «Терминатора» в бронетанковых группах.