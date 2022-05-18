Российская армия применила на Украине взвод боевых машин «Терминатор»
ВС РФ применили на Украине взвод боевых машин «Терминатор»
Взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для ударов по позициям, бронетехнике, расчетам противотанковых ракетных комплексов применили в спецоперации на Украине российские военные, сообщил источник РИА «Новости».
Комплекс вооружения «Терминатора» состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, двух гранатометов АГС-17, 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения. Благодаря своим возможностям такие боевые машины помогают повысить боевую устойчивость танковых подразделений.
Эти БМПТ были взяты на вооружение в 2018 году. Российские военные уже использовали их в Сирии. Благодаря применению на Украине они смогут окончательно определиться с тактикой их использования и определить место «Терминатора» в бронетанковых группах.