Кадыров заявил, что задачи спецоперации на Украине выполняются на 100%

Задачи спецоперации на Украине выполняются на 100%, все идет строго по плану. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» 18 мая.

Кадыров назвал ситуацию «спокойной».

«Мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. Вначале были ошибки <…>, но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», — процитировало главу Чечни РИА «Новости».

Он также ответил на волнующий многих вопрос, будет ли в России всеобщая мобилизация в связи с проведением специальной операции.

«Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сообщил Рамзан Кадыров (его слова привел ТАСС).

О том, что спецоперация России на Украине идет по плану, не раз заявляли и в Кремле.