Расстрелял целую семью и скрылся с оружием. Главное об убийстве в Новошахтинске

Тела трех взрослых и маленького мальчика нашли в квартире дома на улице Рабоче-Крестьянской в Новошахтинске Ростовской области. Еще одна пострадавшая — четырехлетняя девочка — выжила, ее доставили в больницу. «360» собрал всю информацию об убийстве семьи.

Погибших обнаружил сводный брат одной из женщин, получивших смертельное ранение. По предварительной информации, в доме, где нашли тела, никто не жил, его собирались сносить. По словам местной жительницы, убийца просто ворвался в квартиру и стал расстреливать своих жертв — супругов, сестру жены и двоих детей пары, отметил сайт 161.ru.

Видео с места происшествия опубликовал «360». Следователи уже приступили к оперативным мероприятиям, направленным на выяснение обстоятельств убийства.

Подозреваемый скрылся на автомобиле

Единственной выжившей в массовом убийстве оказалась четырехлетняя девочка. Она получила ранение в шею, врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Медики продолжают бороться за ее жизнь.

Сейчас на улицах Новошахтинска мало горожан и много полиции. Работают следственно-оперативная группа, представители СУ СК России по Ростовской области, сотрудники ГУУР МВД России, а также эксперты-криминалисты. Координацией действий правоохранителей занимается начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. СК РФ опубликовал видео с места убийства.

В городе объявили план «Перехват», чтобы поймать скрывшегося на автомобиле преступника. Предположительно, это 36-летний местный житель Денис М.

Источник фото: телеканал «360»

Полиция рассматривает версию с убийством на почве ревности. По словам одногруппницы одной из женщин, у нее несколько лет были отношения с предполагаемым преступником. Погибшую она охарактеризовала как спокойного и неконфликтного человек.

Вооружен и опасен

Telegram-канал «Че по Ростову» сообщил, что подозреваемый скрылся на красном автомобиле ВАЗ-2109. При нем находится оружие 12-го калибра. Полиция предупредила, что мужчина очень опасен.

По информации Пятого канала, погибшая семья была неблагополучной. У главы семьи — неоднократные судимости. Он часто распивал спиртные напитки вместе с женой. Они жили, собирая и сдавая металлолом.

Новость о гибели семьи вызвала общественный резонанс. Пользователи в Сети назвали расстрел семьи «зверством» и «ужасом», они потребовали найти и наказать убийцу. Пострадавшей девочке пожелали поскорее выкарабкаться, отметило издание Regnum.