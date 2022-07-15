СК показал видео с места убийства семьи в Новошахтинске

Следственные органы СК РФ по Ростовской области поделились видео с места гибели семьи в Новошахтинске. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве и покушении на убийство.

Тела четырех человек, в том числе малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир. Еще одна пострадавшая — девочка — была доставлена в медицинское учреждение. Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

По данным источника «360», семью мог расстрелять 36-летний местный житель Денис М. В настоящий момент медики борются за жизнь девочки, которой подозреваемый прострелил шею. Погибшие были неблагополучной семьей, они проживали в аварийном доме.