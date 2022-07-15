Источник рассказал о вероятном убийце семьи в Новошахтинске. И показал на фото

Пятерых членов семьи в Новошахтинске мог расстрелять местный житель — Денис М. О личности предполагаемого убийцы сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

Убийство четырех членов семьи в доме в Новошахтинске, по предварительной версии, мог совершить уроженец этого города. Это 36-летний холостой мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

СМИ писали, что убийство якобы совершил знакомый семьи. Между ним и погибшим мужчиной якобы произошел конфликт из-за подозрений в изменах жены.

Трупы трех взрослых и одного ребенка нашли с огнестрельными ранениями в Новошахтинске в пятницу. Выжить удалось только маленькой девочке, которую госпитализировали с простреленной шеей, врачи борются за ее жизнь. По данным СМИ, это была неблагополучная семья, которая проживала в заброшенном доме, планировавшемся под снос.