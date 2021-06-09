Стало известно о смертельном пожаре на месте стрельбы в Адлере. Тогда погибли 10 человек

Снос незаконных построек в Адлере, где сегодня расстреляли двух судебных приставов, был санкционирован судом. С иском о сносе обратилась администрация города, заявил замглавы УВД Сочи Александр Папанов.

Папанов уточнил, что три года назад на этом месте произошел крупный пожар, в котором погибли десять человек. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого после расследования направили в суд, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи / Адлер / Сириус».

Рядом с местом пожара находились другие хозяйственные постройки. По иску городской администрации суд признал их незаконными и принял решение об их сносе.

«Исполнение решения по законодательству возлагается на службу судебных приставов», — добавил Папанов.

По предварительным данным, одна из построек принадлежала местному жителю, который открыл огонь по приставам. Подозреваемому 60 лет. В полиции сообщили, что стрелок задержан и доставлен в дежурную часть. Материалы переданы в управление СК России по Краснодарскому краю.

Telegram-канал Mash сообщил, что задержанный на допросе заявил, что не жалеет ни о чем. По словам мужчины, это его земля и он никому ничего не отдаст.