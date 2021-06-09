У подозреваемого в убийстве приставов в Сочи не было разрешения на владение оружием

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве двух сотрудников службы судебных приставов в Сочи, владел оружием незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

«По данным Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Стрельба произошла 9 июня, около 10:35, в Сочи, на улице Просвещения. Мужчина открыл огонь по двум судебным приставам, которые пришли к нему с постановлением о сносе гаражей.

Как рассказал сосед стрелка, тот не хотел расставаться с постройками. У него на руках были документы о судебном разбирательстве. Однако, по его информации, окончательного решения принято не было.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. По данным СМИ, он заявил, что не жалеет о случившемся. Задержанный подчеркнул, что это его земля и он никому ничего не отдаст.

Материалы по этому делу переданы в управление СК России по Краснодарскому краю.