Оплачивать поставки американского вооружения на 40 миллиардов долларов придется украинскому народу, поскольку США ничего не делают просто так. При этом есть вопросы относительно компетентности украинской армии при обращении с иностранными образцами оружия, заявил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Эффективное отступление

Активная фаза противодействия украинских неофашистов продолжается, также продолжается воздействие на группировку, которая пока сопротивляется. Финансовые потери в результате уничтожения немалого количества средств поражений украинских вооруженных сил продолжают развиваться.

Из брифинга Минобороны мы понимаем, что количество беспилотников, в том числе дорогих, каждый из которых стоит больше девяти миллионов долларов, продолжает падать. Мы успешно их поражаем. Очень неплохой эффект от поражения ракетными комплексами, они показывают хорошую эффективность.

Все это на фоне того, что ни одной активной фазы противодействия пока не было. Не было контрнаступления, ударов. Они эффективно отступают, мы малоэффективно захватываем оставленные территории, вывод можно сделать такой.

Украине придется платить

Украина уже расплачивается за эти миллиарды. Есть кадры, как через Молдавию уходят эшелоны с зерном, тем самым гарантируя США возможность дееспособности в оплате. Ведь это не подарок — 40 миллиардов, данные в долг, не исключают необходимости расплачиваться за них.

Цифры у американцев постоянно растут, теперь вот 40 миллиардов. Здесь и есть цена доставки, затраты на хранение, подготовку. Они теперь тоже ложатся на украинский народ. Эти цифры не значат, что все будет реализовано в течение ближайших недель. Они для себя определили примерный расчет. Для обывателя цифры немаленькие, но для данного театра не до конца значительные.

Нехватка специалистов

Здесь есть и вопрос обучения специалистов, это тоже стоит денег. Смогут ли этими данными для иностранного вооружения воспользоваться украинские специалисты? Есть вопросы. Да, будет обучение, но тут есть и языковые барьеры. Специалистов не так много, Украина уже произвела досрочный выпуск из училищ.

У нас солдат срочной службы готовится дольше и качественнее, а тут нужно быть со знанием языка, компьютерной грамотностью и волевыми качествами.

Подразделения территориальной обороны в западных частях Украины уже отказываются выходить в Киев с целью исполнять обязанности. Об этом есть много информации в СМИ, что количества вооружения у них недостаточно.