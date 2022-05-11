Французский депутат Надо призвал страну предоставить точные данные о поставках оружия на Украину

Член Национального собрания Франции Себастьян Надо призвал министра обороны страны Флоранса Парли предоставить точные данные о поставках вооружения, которые идут на территорию Украины. Об этом написал RT.

«Кто говорит правду? Нет ли недопонимания? Что именно происходит? Чтобы прояснить эти противоречия трагического характера, он (Себастьян Надо. — ред.) просит ее (Флоранс Парли. — ред.) дать национальным представителям и в их лице французским гражданам, европейским гражданам и украинским гражданам точный ответ о поставленных вооружениях и о суммах», — говорится в обращении депутата.

Надо отметил, что США, Германия и Великобритания «точно отчитываются о своей материальной помощи Киеву вооружениями».

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти намерены предоставить Киеву столько оружия, сколько им потребуется.