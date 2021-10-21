Подмосковье ввело ограничения из-за коронавируса с 28 октября

Подмосковье вслед за Москвой объявило о введении новых ограничений из-за ковида. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

«С 28 октября по 7 ноября в Московской области устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку», — говорится в документе.

Также приостанавливается работа объектов розничной торговли и ТЦ, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе с доставкой. Ограничения касаются организаций, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.

Работа концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания и других мест для несовершеннолетних тоже приостанавливается.

В постановлении сказано, что, помимо этого, приостанавливается оказание услуг, которые нужно посещать лично: в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронных госуслуг это не касается.