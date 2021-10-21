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    21 октября 2021, 16:24

    Сходить в магазин, но не в ресторан. Куда можно и куда нельзя будет жителям Москвы и Подмосковья в нерабочие дни

    Нерабочие дни объявили в Москве и Подмосковье. Список того, что будет открыто

    Наза Салех Захи

    Период с 28 октября до 7 ноября объявлен в Москве и Московской области нерабочим. Это значит, что практически все сферы не будут работать или же будут оказывать услуги в ограниченном режиме. Об этом говорится на сайте столичной мэрии. Те же самые меры будут применены и в Подмосковье.

    Сходить в магазин, но не в ресторан. Куда можно и куда нельзя будет жителям Москвы и Подмосковья в нерабочие дни

    Магазины и ТЦ

    Работа торговых центров и других магазинов будет приостановлена. Исключение — продуктовые магазины, а также те, где можно будет купить товары первой необходимости. Также можно заказывать доставку из онлайн-магазинов. Аптеки будут работать в обычном режиме. Кинотеатры в торговых центрах также будут закрыты.

    Рестораны, кафе, общепит

    Все пункты общественного питания, в частности кафе и рестораны, с 28 октября по 7 ноября не будут принимать посетителей. Они будут либо работать навынос, либо доставлять еду клиентам.

    «Под исключение попадают объекты питания в гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые, но только при условии, что в них нет доступа людей с улицы», — сказано на сайте мэрии Москвы.

    Медицинские организации, сфера красоты и спорта

    Все фитнес-клубы, спортивные залы, салоны красоты, спа-салоны, бани, сауны на этот период времени перестанут функционировать. Что касается медицинских организаций, то они продолжат оказывать как плановую, так и экстренную помощь. Стоматологическим клиникам с 28 октября по 7 ноября разрешено принимать лишь пациентов, которым нужна экстренная или неотложная помощь. Ветеринарные клиники также продолжат работать.

    Сходить в магазин, но не в ресторан. Куда можно и куда нельзя будет жителям Москвы и Подмосковья в нерабочие дни | Изображение 1

    Учебные заведения

    С 28 октября по 7 ноября в детских садах и школах будут каникулы. На это время также приостановят работу организации дополнительного образования, секции, спортивные школы, детские кружки.

    Для тех дошкольников, кому не с кем будет остаться дома, организуют дежурные группы в детских садах.

    Высшие и средние профессиональные учебные заведения Москвы с 28 октября будут проводить занятия только в дистанционном формате.

    Посещение музеев, театров и других массовых мероприятий

    Проводить культурные, развлекательные, спортивные и просветительские мероприятия в этот период в Москве можно будет только при согласовании с органами государственной власти или по разрешению столичного управления Роспотребнадзора.

    Театры и музеи продолжат работу, но заполнять залы можно будет только на 50%. Причем посещать их смогут лишь те люди, у которых есть QR-коды. Они должны будут соблюдать правила рассадки и пользоваться защитными масками.

    При этом в Московской области при проведении массовых мероприятий внутри помещений допустимое количество зрителей с QR-кодом будет снижено со 100 до 50 человек.

    «С 1000 до 500 человек уменьшено одновременно нахождение участников при проведении мероприятий на открытом воздухе. При этом данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код», — написало РИАМО.

    Госуслуги

    С 28 октября по 7 ноября предоставление государственных и других услуг в офисах «Мои документы», МФЦ, миграционных центров, ЗАГС и других помещениях органов власти будет приостановлено.

    Исключения сделают для госрегистрации рождения, расторжения брака, если оно уже назначено на период с 28 октября по 7 ноября.

    «Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме», — сказано в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое процитировал ТАСС. То же самое касается и Москвы.

    Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября ввели в Москве и Подмосковье в связи с ухудшившейся эпидемической обстановкой в регионе. Ранее российские власти объявили нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября. Однако каждый субъект РФ при сложной обстановке из-за коронавируса может начинать эти нерабочие дни раньше по своему усмотрению.