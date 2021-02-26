Российские дипломаты уехали из Северной Кореи на необычном транспортном средстве — дрезине. Опытные политологи считают, что россияне проявили мужество, и вспоминают особенности закрытой от мира страны.

МИД России сообщил, что российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине. Границы в Северной Корее закрыты, пассажирское сообщение прекращено, и добираться домой россиянам пришлось долго: 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и переход на российскую сторону по мосту через реку Туманную.

Кстати, эта межа с Северной Кореей — самый короткий по протяженности участок российской государственной границы, всего 17,3 километра сухопутной части и 22,1 километра моря. Со стороны России с КНДР граничит Приморский край. На границе есть один железнодорожный пункт пропуска «Хасан».

Россиянам пришлось толкать по рельсам тележку с вещами и детьми до погранстанции, где дипломатов встречали коллеги из представительства МИД на Дальнем Востоке. Сейчас сотрудники посольства России в КНДР уже прилетели из Владивостока в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что вопрос об обеспечении транспортом следует адресовать северокорейской стороне. У дипломатов был вариант ехать через Китай, однако в таком случае им пришлось бы переждать трехнедельный карантин, сообщил «Подъем». Захарова подчеркнула, что дипломаты проявили мужество в такой чрезвычайной ситуации.

Курьез или особенность?

Северная Корея уже больше года полностью закрыта для внешнего мира: боятся коронавируса. Но на уровне МИД можно было договориться о чартерном самолете или судне, отметил дипломат Георгий Кунадзе, который в 1994–1997 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.

«Работа в КНДР для дипломата любой страны — тяжелое испытание. Во многих министерствах иностранных дел существует такое понятие, как „работа в чрезвычайно трудных условиях“. В основном имеются в виду страны Африки, где могут убить или съесть, но и Северная Корея также в числе таких трудных стран», — пояснил Георгий Кунадзе в беседе с «360».

Дипломат припомнил: хотя северокорейцы и соблюдают формальные признаки дружественного государства, были случаи, когда российским дипломатам и сотрудникам торгового представительства устраивали провокации. В ответ россияне добивались отказа от претензий и наказания виновных. Однажды даже пришлось пригрозить, что КНДР будет объявлена нежелательной страной для посещения гражданами России.

«Но туда и так толком не ездят. А вот для серьезных специалистов по региону, дипломатов работа в Северной Корее — очень ценный опыт. Есть и те, кому страна просто нравится: если не выходить за „флажки“, КНДР — комфортная страна для иностранцев, они там являются уважаемыми людьми, их выделяют в толпе. Комплекс посольств у нас там огромнейший и полностью автономный», — рассказал Георгий Кунадзе.

Россияне делают покупки в валютных магазинах типа советских «Березок» — там можно все купить, а зарплаты у иностранцев по корейским меркам заоблачные. А главное — в Корейской Народно-Демократической Республике никогда не бывает пробок, дороги очень широкие и просторные, так как их проектировали, чтобы во время войны использовать как взлетно-посадочные полосы для самолетов.

Память об СССР

Заместитель директора Института международных исследований, дипломат и политолог Виктор Мизин подтвердил в разговоре с «360», что в КНДР довольно осторожны с иностранцами. Отношение к гостям из-за границы в Северной Корее он сравнил с атмосферой 1950-х годов в СССР.

«Но у России с Северной Кореей дружественные отношения и хорошие экономические связи. Ведь русские там не чужие: мы очень много сделали для того, чтобы эта страна осталась независимой, и корейцы это помнят. Наш посол прекрасно знает корейскую культуру и, в отличие от представителей других стран, прекрасно владеет таким непростым языком, как корейский», — рассказал Виктор Мизин.

Но при этом жители КНДР никому не позволяют себя учить или отводить роль младших братьев, отметил политолог. Он рассказал, что даже указание на ошибку в русском языке вызывает довольно резкую реакцию у корейцев: «Не надо нас поправлять, мы лучше знаем, как правильно».

История чучхе

Корейская Народно-Демократическая Республика была образована 9 сентября 1948 года. Руководство страной принял Ким Ир Сен, который разработал националистическую государственную идеологию чучхе — мировоззрение, в центре которого человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс.

Источник фото: wikipedia.org

Преемником Ким Ир Сена, умершего в 1994 году, стал сын вождя — Ким Чен Ир, который провел раннее детство в селе Вятском. Там была расквартирована 88-я отдельная стрелковая бригада PKKA, одним из батальонов которой командовал его отец — в то время капитан Красной армии.

Президент России Борис Ельцин не направил положенную по дипломатическому протоколу телеграмму соболезнования северокорейскому правительству после смерти президента Ким Ир Сена, и отношения между Россией и КНДР сильно охладились. Шаги навстречу были сделаны лишь после того, как в 2000 году республику посетил следующий президент РФ Владимир Путин.

Источник фото: wikipedia.org

В 2011 году лидером Северной Кореи стал Ким Чен Ын. При его руководстве между КНДР и Российской Федерацией был подписан протокол сотрудничества в сфере образования, науки и транспорта. Северная Корея также стала одной из 11 стран, признавших законность присоединения Крыма к России. В 2019 году Ким Чен Ын побывал в России и встретился с Владимиром Путиным.