Семьи российских дипломатов вернулись из КНДР пешком по железной дороге. Видео

Российским дипломатам пришлось пешком добираться до границы с РФ из КНДР. Вещи они погрузили на специальную тележку и толкали их перед собой. Кадрами возвращения представителей РФ поделилось РИА «Новости».

Транспортное сообщение между Россией и Северной Кореей отсутствует из-за пандемии коронавируса. Поэтому выезжать из страны дипломаты вынуждены своим ходом.

В настоящее время в КНДР нет официально подтвержденных случаев COVID-19. В Северной Корее предприняли строгие меры против распространения коронавируса. К зиме, писала газета «Известия», их ужесточили: полностью закрыли границы, в том числе на ввоз самых необходимых товаров.

В России третий день подряд выявили менее 12 тысяч новых случаев ковида. За сутки поправились 16 102 человек, 446 скончались. Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 4 212 100 заражений, из больниц уже выписались 3 767 664 перенесших COVID-19. Врачи не смогли помочь 84 876 пациентам. Проведено 110 миллионов ПЦР-тестов.

Коронавирусные ограничения в Москве планируют свести к минимуму к лету.