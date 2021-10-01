Проверка школ с «автоматом» возмутила жителей Башкирии. Так активисты привлекли внимание к себе, а не к проблеме

В башкирские школы пришли мужчины с автоматом Калашникова, спрятанным в коробке с лентой. АК был ненастоящим. Чего именно добивались добровольные блюстители безопасности — повышения бдительности или общественного резонанса и рекламы, теперь будет разбираться полиция.

Несколько мужчин решили проверить безопасность образовательных учреждений башкирского города Ишимбая. Поводом для социального эксперимента, как назвали свою акцию авторы, стали нападения на школу в Казани и вуз в Перми.

Участники эксперимента положили в коробку макет боевого автомата АК-47 и отправились по детским садам и школам. Как пояснил один из мужчин, они собирались сказать охране, что в коробке — подарок к грядущему Дню учителя. Все события были сняты на видео и выложены в соцсетях и на YouTube-канале.

Несмотря на то, что в школы и детсады мужчин не пропустили, в конце они резюмировали: «Уровень безопасности в городе Ишимбай — ноль!». В МВД Башкирии тоже заметили самочинные рейды с муляжом автомата. Как сообщил «Башинфорум», сотрудники отдела полиции Ишимбайского района начали поиск автора видеоролика.

Эксперимент понравился не всем

Один из участников эксперимента — Айдар Зайнетдинов, директор клуба «Повышение юридической грамотности автовладельцев». Мужчина живет в соседнем городе Салават и, похоже, занимает активную гражданскую позицию: инициирует субботники, проводит спортивные мероприятия, помогает воспитанникам детдомов.

В 2019 году в Салавате провели аналогичный эксперимент, отчет о котором размещен во «ВКонтакте». Зайнетдинов и Руслан Байрамов посетили школы, больницы, училища и детские сады города, прихватив с собой пустую коробку, которую выдавали за бомбу, и сумку со страйкбольным автоматом, который был копией АК.

Со школами снова не получилось, а в большинство остальных заведений попасть удалось без труда. Кроме того, во многие учреждения, где были установлены специальные рамки, мужчины без труда пронесли копию автомата Калашникова — сигнализация никак не отреагировала. Тогда видео удостоилось множества хвалебных комментариев от пользователей соцсети.

Однако в этот раз хвалили куда меньше. После еще свежих в памяти трагедий многие люди восприняли социальный эксперимент как попытку общественников поймать хайп, не заботясь о детях и взрослых.

Многие откровенно желали добровольным ревизорам скорейшего визита полиции.

Наказания может не быть

Адвокат Мария Ярмуш рассказала «360», что участникам эксперимента ничего не грозит. Если бы они пришли в банк с муляжом автомата Калашникова и начали требовать, чтобы им предоставили доступ к сейфам, тогда другое дело — это была бы уголовная статья за грабеж или разбой, невзирая на то, что оружие было ненастоящим.

«Если у них этот муляж был просто в коробке с бантиком и они заходили с ним в школу, это не противоправное действие. Если они все же доставали свое оружие, то минимально, что грозит мужчинам, — статья за хулиганство, потому что это явное нарушение общественного порядка», — пояснила Мария Ярмуш.

Она также уточнила, что в таком случае мужчинам нельзя вменить террористический акт, но можно угрозу убийства, ведь люди, которые видели оружие, не знали, что это муляж, и могли воспринять это серьезно. Если бы кто-то испугался настолько, что пострадал, например выпрыгнув из окна, то добавилась бы статья о причинении вреда здоровью по неосторожности.

Мария Ярмуш отметила, что, по ее мнению, за такие эксперименты нужно привлекать к уголовной ответственности, так как они опасны для жизни и здоровья граждан. Ведь, приняв фейковую угрозу за настоящую, люди могут запаниковать, у кого-то может случиться сердечный приступ.

Провокация с последствиями

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с «360» назвал такую проверку безопасности провокацией в самой грубой форме. По словам силовика, подобные действия могут выйти боком: директор вызовет ОМОН, который будет стрелять на поражение.

«Такими вещами могут заниматься исключительно специальные проверяющие службы, и то это сомнительно. Вообще, мы сейчас просто открыли такой ящик Пандоры, связанный со школами, детскими садами. В Сети начали появляться такого рода угрозы, причем на уровне подростковых шуток с далеко идущими последствиями», — сказал Александр Михайлов.

Он добавил, что такие вещи нужно пресекать и рассматривать как ложное сообщение о террористическом акте. Проблема, связанная с безопасностью детей, вышла сегодня на первый план, но она носит характер не каких-либо террористических угроз, а банального хулиганства.