Неизвестный в понедельник утром устроил стрельбу на территории Пермского университета (ПГНИУ). Пострадали несколько человек, возможны жертвы. Последние новости — в прямой трансляции «360».

Стрелка уже задержали. Предположительно, он был вооружен травматическим оружием. Нападавший устроил стрельбу на территории кампуса, он стрелял по студентам на улице. Это произошло около 11:00. В региональном Минздраве сообщили, что пострадали не менее 10 человек. В полиции заявили, что есть и погибшие, но их количество не уточнили.

Страница предполагаемого стрелка из Перми в соцсети «ВКонтакте» была заблокирована. Перед нападением он оставил сообщение, в котором поделился своими планами устроить расправу над однокурсниками.

Следственный комитет завел уголовное дело.