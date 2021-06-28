Вход в рестораны по QR-кодам начал действовать в Москве

С 28 июня Москва усиливает ограничения из-за активного распространения коронавируса в городе. Одно из нововведений — вход в рестораны и кафе только по QR-кодам.

«С сегодняшнего дня в Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода», — сказано в сообщении на сайте мэра Москвы.

Его могут получить те, кто прошел вакцинацию, получил отрицательный результат теста ПЦР или у кого есть антитела. Получить QR-код можно через сайт госуслуг, сервис mos.ru, в электронной медицинской карте, с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Стоп коронавирус» или «ЕМИАС.Инфо». Также можно обратиться в регистратуру городской поликлиники.

Кроме того, организации обязали перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Причем никакой роли не играет, привит человек или нет. В обязательном порядке на удаленку уходят все работники старше 65, беременные, недавно родившие и люди с хроническими болезнями.

В Москве в июне начался резкий рост заболеваемости COVID-19. В прошедшее воскресенье, 27 июня, за сутки прибавилось 6723 новых случая заражения коронавирусом. При этом зафиксирован новый антирекорд — 114 умерших за 24 часа.