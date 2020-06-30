Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга. Он предусматривает пожизненное заключение

За принятие закона единогласно проголосовали все 162 члена законодательного органа Китая. Закон должен вступить в силу уже с 1 июля. Новый закон создан для того, чтобы предотвращать действия, которые могут угрожать национальной безопасности страны. К ним относятся планирование раскола или подрыв государственной власти, совершение террористических актов и другие угрозы. Ранее сообщалось, что высшая мера наказания предусмотренная законом — пожизненное заключение. Все постановления закона вступят в силу еще до выборов в Законодательный совет Гонконга 6 сентября.

Черновой вариант закона оказался в распоряжении агентства Reutus. В нем говорится, что Гонконг сохранит статус автономной территории, но если будет угроза национальной безопасности, соответствующие органы смогут работать там официально.

Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой в мае этого года. Тысячи людей вышли на улицы мегаполиса, сотни были задержаны. Люди были против закона о нацбезопасности, который приняли сегодня.