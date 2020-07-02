Демонстранты в Гонконге теперь могут получить пожизненный срок

В Китае приняли закон, расширяющий полномочия полиции, а демонстранты теперь могут получить пожизненный срок. Сделано это для подавления беспорядков в Гонконге.

Как сообщила газета The South China Morning Post, принятый властями Китая закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге официально вступил в силу. Он призван предотвратить угрозу местным властям, в частности не допустить подстрекательств, терроризма и вмешательства внешних сил.

Согласно документу максимальное наказание в виде пожизненного срока получат:

те, чьи действия были направлены на подрыв власти (Гонконга или другой части страны от Китая);

кто совершил теракт;

кто вступил в сговор с иностранными организациями, чтобы поставить под угрозу нацбезопасность

Помимо этого в Гонконге создадут особые органы государственной безопасности. В том числе появится Комитет национальной безопасности. Он будет подчиняться китайскому правительству.

На днях власти Китая решили отключиться от платежных систем SWIFT и CHIPS. Эксперты заявляют, что это прямое посягательство на статус доллара, как мировой резервной валюты.