«Просто церемония» или начало сотрудничества. Что значит встреча Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. В Вашингтоне уже озвучили темы беседы глав государств, однако в России не торопятся с прогнозами насчет диалога. Главное, что он в принципе состоится.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что речь на встрече на высшем уровне пойдет о стратегической стабильности, Украине и Белоруссии. Она не исключила появления новых тем. США ждут «сложного разговора».

Хороший сигнал

Глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в разговоре «360» заметил, что любой диалог лучше его отсутствия. К тому же объявлению о президентской встрече предшествовала беседа на министерском уровне — госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. На днях в Женеве состоялась встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, напомнила газета «Известия».

«Ведутся переговоры о достижении каких-то договоренностей. Президентская встреча должна их зафиксировать. Это в значительной степени церемония, хотя могут быть, конечно, и разочарования, как в случае с Трампом», — заметил Шариков.

О чем именно будут говорить на встрече президенты двух стран, по мнению эксперта, пока неясно. Официальные заявления по итогам министерского диалога «как будто про разное». Немногословность по итогам переговоров Патрушева и Салливана указывает на обсуждение вопросов стратегической стабильности. Их можно назвать «самыми дежурными», но вопрос их актуальности спорный.

«Проблем действительно много. Но то, что есть некая заинтересованность в том, чтобы найти какой-то конструктив и выйти на стабильность и предсказуемость, как американцы говорят, это сигнал, наверное, хороший», — заключил Павел Шариков.

На что рассчитывают США?

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев тоже счел запланированную на 16 июня встречу Путина и Байдена хорошим знаком.

«Очевидно, что любые контакты, даже без результатов — когда контакт есть, а документ никакой не подписан, — это уже хорошо», — сказал он.

Очень много эмоционального в отношении наших стран друг к другу. Разговор о наличии хвоста и рогов периодически ведется с обеих сторон. С нашей — в меньшей степени, был период, очень давно Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем

Журавлев напомнил, что в истории российско-американских отношений были встречи, на которых ничего не решалось.

«Первая практическая результирующая встреча была с [президентом США Ричардом] Никсоном в 1972 году. До этого в течение 15 лет мы поддерживали взаимные отношения просто для доказательства того, что мы две страны, которые могут о чем-то договариваться», — пояснил ученый.

На встрече, допустил он, едва ли достигнут каких-либо договоренностей. Обычно этим занимаются заранее, причем иногда процесс занимает многие годы.

«Если на этом уровне что-то подписывается — это не результат беседы двух лидеров. Это результат <…> действий МИД. И сейчас, очевидно, таких решений не было. Мы точно не ждали от американской стороны готовности к диалогу. У нас не было основания надеяться, <…> потому что когда Байден шел к власти, он ни на минуту не ставил под сомнение, кто главный враг Америки. Если Трамп говорил о Китае, то Байден — исключительно о России», — обратил внимание Журавлев.

В экономическом соревновании Россия Америку не победит. Это для них (американцев — прим. ред.) аксиома. Поэтому главное — чтобы в ответ на поражение в экономическом соревновании мы не долбанули по Вашингтону ядерной бомбой. Мы не собираемся, но они в это не верят. Демократы будут всегда продвигать военные соглашения. И больше ничего Дмитрий Журавлев

Стороны, сказал он, скорее всего обсудят договоренности по военной тематике, «которые отработаны как раз при Никсоне» и с тех пор только претерпевали определенные изменения.

«Вся политика Байдена выходит из задачи, чтобы мы друг друга ракетами не закидали. А в мирном сосуществовании США якобы всегда победит — такова позиция демократической партии, какой и была всегда», — подытожил Журавлев.