Захарова рассказала, что удивило журналистов на встрече Лаврова и Блинкена

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Заявление российского министра ошарашило журналистов.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда» обратила внимание на реакцию СМИ.

«Встречу он охарактеризовал как конструктивную. Причем мне кажется, это стало понятно даже по первым словам для протокольной съемки. Что, на мой взгляд, еще даже и удивило журналистов, которые присутствовали в начале переговоров», — подчеркнула она.

Захарова заметила, что американским журналистам свойственно «что-нибудь выкрикивать в начале встречи»: они задают вопросы и пытаются выудить информацию. В Рейкьявике вступительные речи сторон оказались настолько конструктивными, что дополнительные вопросы прессы оказались ненужными.

«Я наблюдала за журналистами, они даже как-то были немного ошарашены тем, насколько конструктивно началась эта встреча», — сказала официальный представитель российского МИД.

Потом прессе пришлось покинуть встречу, поскольку она продолжилась за закрытыми дверями.