В Белом доме назвали темы встречи Байдена и Путина

Американский лидер Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями», — заявила Псаки на брифинге. Ее слова приводит РИА «Новости».

Байден, по ее словам, планирует поднять тему Украины. Псаки отметила, что «президент намерен подчеркнуть поддержку Америки суверенитету и территориальной целостности Украины». Другой планируемой темой является Белоруссия и высказанные Байденом озабоченности, отметила представитель Белого дома.

За предстоящие три недели могут появиться новые темы, добавила Псаки. Он отметила, что США ожидают «сложного разговора» в ходе предстоящей встречи лидеров двух стран.

«Мы не ожидаем, что по окончании [саммита] дела пойдут проще простого — в действительности мы продолжаем ожидать сложного разговора, что у нас будет конфронтация в тех сферах, где присутствуют разногласия. Однако это [событие] — возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений», — сказала представитель Белого дома.

При этом она уточнила, что формат саммита Россия — США и состав делегаций пока не уточнен. США, как подчеркнула Псаки, не выдвигают предварительных условий для организации саммита.

Она отметила, что Байденом также будет поднята тема кибербезопасности.

После саммита Байдена и Путина отношения двух стран сразу улучшатся, отметила Псаки, но США хотят начала предсказуемых отношений.

Она подчеркнула, что не считает решение США о проведении саммита с российским лидером проявлением слабости американского лидера.

«Это демонстрирует то, что президент США не боится встать перед противником и использовать возможность личной дипломатии, чтобы указать на свои озабоченности и области, где есть возможность к сотрудничеству, где в этом есть взаимная», — заявила Псаки.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что детали встречи Путина и Байдена, включая время переговоров, еще не согласованы.

Перед официальным подтверждением предстоящей встречи лидеров двух стран прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств и руководителей Советов безопасности. Это говорит о том, что Россия и США достигают договоренностей в ряде общих вопросов, заявил «360» глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.