Громкие происшествия порождают фейки о взрывах и новых атаках. Этому есть объяснение

За громкими происшествиями часто следует волна фейков о якобы новых атаках и бомбах. Отработка каждого такого звонка или поста в соцсетях не просто выматывает нервы, но и отнимает время медиков и спецслужб. Время, которое может стоить жизни тому, кто действительно нуждается в помощи.

После трагедии в казанской школе в полицию стали поступать сообщения о якобы готовящихся нападениях и взрывах в учебных заведениях. В 2017 году инженер группы информационного управления МЧС по Астраханской области Елена Филипова провела мониторинг и обнародовала страшную статистику: из-за ложных вызовов на каждом 10-м пожаре умирает или получает травмы один человек. А финансовые затраты одного лишь МЧС измеряется десятками миллионов рублей в год.

Только в Москве за один день сообщили о бомбах в двух школах, автомобиле темно-серого цвета на парковке торгового центра и одной из станций метро, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT. На каждое сообщение выезжали полиция, скорая, МЧС, проводились эвакуация и розыск взрывных устройств. Угроза не подтвердилась.

Цены на шутки

А вот любителей фейковых сообщений, скорее всего, найдут. И за сообщение о «минировании», например школы, придется заплатить 500-700 тысяч рублей, а то и настоящим тюремным сроком на пять лет. А за тех лжецов, что не достигли 14-летнего возраста, будут отвечать их родители.

Сейчас московская полиция разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из школ в центре столицы. Бывший ученик одной из школ в переписке со знакомым увидел скриншот с предупреждением о нападении. Будто бы двое мужчин придут 20 мая расстреливать детей, рассказал Telegram-канал «112».

А в Крыму уже нашли 25-летнего безработного мужчину, который решил сообщить о теракте на волне казанских событий. При задержании он заявил, что хотел проверить оперативность действий силовых структур. На новоявленного ревизора завели дело по статье 207 УК России за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Нестабильные люди

Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский отметил, что зачастую авторы ложных сообщений просто психически нездоровые люди, которых активизирует любое мощное эмоциональное событие. Но при этом они не желают никому зла.

«У нас в стране сотни тысяч нездоровых людей состоят на психиатрическом учете и еще масса не состоит. Эти люди эмоционально очень возбудимы, например, шизофреники, психопаты, люди с биполярным расстройством в состоянии ремиссии», — рассказал Андрей Зберовский.

По словам эксперта, когда происходит какое-то большое, эмоционально затрагивающее событие, психически нездоровые люди эмоционально возбуждаются. И трагедия становится триггером, спусковым крючком для фейковых сообщений.

«При этом они словно прикуриваются от подобных новостей, зажигаются. Я общался с такими людьми: они искренне считают, что приносят пользу обществу. Допустим, сообщение о минировании аэропорта. По мнению нездорового человека, это, во-первых, действительно вероятно и может произойти, а во-вторых, взбадривает полицию и не дает ей расслабляться», — пояснил психолог.

При этом эксперт отметил, что нельзя сказать, будто подобные действия характерны лишь для молодежи. Бывает, чудят и довольно пожилые граждане, у которых начались некоторые психические изменения, например возрастная шизофрения. Есть и немало инфантильных личностей, которые и в 30 лет могут от скуки принять участие в таких «шалостях».

Пранк и деньги

Но есть и другие типажи. Достаточно вспомнить украинских пранкеров, которые после трагедии в «Зимней вишне» звонили с ложными сообщениями о минировании школ и преувеличивали число жертв.

«А так как история с пранками оказалась очень распиарена в СМИ и в интернете, есть люди, которые создают подобные фейки просто от нечего делать, по приколу, как они говорят. Просто используют любую ситуацию для создания хаоса и суеты, ради смеха», — сказал эксперт.

Он также не исключил и участие в создании и поддержке слухов заинтересованных лиц. По словам психолога, он слышал версию, что такие волны паники активно поддерживаются, например, некоторыми продавцами оружия. Ведь напуганные люди хотят защититься и на этом можно заработать деньги.

Защититься вниманием к ближнему

Но ужесточение ответственности за ложные сообщения никак не скажется на их количестве, считает Андрей Зберовский. Ведь сегодня на любом рынке стоят граждане, которые продают сим-карты без паспорта за 100-200 рублей. И такая легкость — никто нее вычислит, левый телефон, левая симка — многих возбуждает и бодрит.

«Уже было достаточно терактов и происшествий. Уже принимались законы, что-то ужесточали, но в интернете по-прежнему продаются справки психиатрические, наркологические — любые. Что реально работает, так это сообщение о штрафах и реальных сроках по таким сообщениям. Вот этот реально отрезвляет», — сказал психолог.