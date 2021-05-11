«Дети начали звонить, прощаться»: женщина рассказала, что происходило во время стрельбы в Казани

Учащиеся школы в Казане, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба, в момент происходящего звонили родителям и прощались сними. Об этом рассказала мама одного из учеников шестого класса Кристина.

Женщина отметила, что ее сын утром позвонил ей и сказал, что у него температура 38,3, поэтому он не пошел в школу. Чуть позже, около 10 утра, Кристине начали звонить родители, поскольку женщина состоит в родительском комитете, и спрашивать, что случилось в школе?

Кристина рассказала, что по словам звонивших родителей, дети были в панике. Они рассказывали по телефону, что что-то взрывается, стреляют. Родители сначала не поверил, думали, что это петарды, отметила Кристина.

«Потом некоторые дети начали звонить родителям, начали прощаться: «Мам, пап до свидания, простите меня за все плохое, живите дружно, друг с другом не ругайтесь, чтоб все у вас было хорошо. И родители, которые сегодня не работали, или работали близко к школе, они побежали, естественно, к школе», — рассказала женщина.

Учительница по русскому языку, во время стрельбы в школе, сказала детям перетащить парты к двери, чтобы забаррикадироваться, после этого она посадила всех детей к стене. Классная комната, в которой были школьники, находится на четвертом этаже. В панике некоторые дети думали, что смогут спастись через окно, но мама одного из учеников, которая стояла под окнами, и учительница их отговаривали. Благодаря этой маме и учителю русского языка дети не прыгали с четвертого этажа, подчеркнула Кристина. В этом классе никто из детей не пострадали.

Она рассказала, что сейчас все в шоке: и родители, и дети. Дети не хотят идти в школу.

Говоря о то, что женщина испытала, осознав, что ее сын в этот день остался дома из-за температуры, Кристина отметила, что была в шоке. По ее словам, «сын, наверное, родился в рубашке, что не пошел в школу».

Как отметила Кристина, она сама тоже сначала не поверила в то, что в школе действительно стрельба, она думала, что «дети сочиняют просто чтобы уйти с урока».

Говоря о погибшей учительнице, Кристина отметила, что знала ее лично. По словам женщины, она была хорошим, добрым, отзывчивым человеком, дети ее любили.

Утром 11 мая в казанской школе № 175 началась стрельба. Огонь по ученикам и преподавателям открыл 19-летний Ильназ Галявиев, бывший выпускник учебного заведения. Двое взрослых и семеро детей погибли, еще 21 человек ранен. Большая часть пострадавших — дети в возрасте от семи до 15 лет.

Молодой человек сдался полиции. На допросе он объяснил свой поступок ненавистью, которую стал испытывать ко всем людям. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.