Прогрессивную шкалу на электроэнергию посчитали бесполезной. Есть другие способы сэкономить

Союз потребителей России предложил ввести прогрессивные тарифы на электроэнергию, однако Министерство энергетики отказалось от этого предложения. Специалисты считают, что регулировать динамическую шкалу тарифов было бы сложно, в качестве альтернативы они предлагают адресные субсидии.

Министерство энергетики России отказалось от введения прогрессивной шкалы энерготарифов. Ранее Союз потребителей России предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести динамическую шкалу тарифов на электричество.

По задумке организации, если россиянин потребляет выше установленной нормы электроэнергии, он должен платить большую цену за единицу энергии.

За основу Союз потребителей хотел взять максимум — 100 кВт/ч в месяц на человека, а на дополнительного человека добавлять по 50 кВт/ч. При этом организация не исключала возможности региональных властей корректировать нормы в зависимости от широты и длины светового дня.

Плюсы и минусы инициативы

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин посчитал, что такая инициатива не нужна и невыгодна для всех слоев общества.

Ни обычные люди, ни миллионеры не захотят платить даже на 100 рублей больше Сергей Пинкин.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал, что от такого нововведения смогли бы выиграть только те, кто потребляет электроэнергию в установленной норме в 100 кВт/ч. Но, по его мнению, жители России вряд ли используют столько электричества.

Эксперт также отметил трудности при реализации такого проекта, с которыми сталкивались бы государственные службы.

«Было бы много физических лиц, которые бы не вписывались в эти нормы, установленные для регионов. Слишком сложно администрировать, чтобы люди не превысили эти 100 кВт/ч», — добавил Митрахович.

Вместо такой инициативы он предложил другой подход. По его мнению, люди с разным уровнем достатка не должны платить одинаковую цену за жизненно необходимый ресурс. Чтобы решить проблему, необходимо, по его словам, менять систему адресного субсидирования. Например, эксперт предложил вводить бесплатное пользование электроэнергией для некоторых категорий населения.

Станислав Митрахович также поддержал идею введения адресных субсидий тем людям, которые официально подтвердили, что у них низкие доходы.

Экономия и продажа электроэнергии

За прошедший год цены на электроэнергию достигли максимального значения. Это случилось из-за того, что нерыночные надбавки стали обязательными. Потребителю приходится платить не только за саму энергию, но и за мощности.

Один из способов сэкономить на электроэнергии — заменить старые счетчики в домах на двухтарифные. С таким счетчиком стоимость киловатт в дневное время и ночное будет разной.

Другой способ сэкономить — это выключать свет, выходя из комнаты, и заменить все лампы накаливания на энергосберегающие.

Для экономии электроэнергии россияне также могут чаще использовать естественное освещение. Грязные окна хуже пропускают свет, поэтому жителям стоит почаще их мыть. Также в целях экономии можно использовать светлые обои, стены и шторы.