Цены за электричество взлетели до максимума в России. Но есть способы не переплачивать

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет. Среди причин — нерыночные надбавки, к которым россияне не имеют никакого отношения. Ситуацию изменить мы не можем, а это значит, что пора вспомнить о старых способах экономии электричества.

Оптовые цены на электроэнергию достигли максимума за последние пять лет, а спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя. Главной причиной такого сценария стали обязательные нерыночные надбавки. Общая сумма, затраченная на мощности в 2020 году, составила 810 миллиардов рублей. А 558 миллиардов пришлось на надбавки.

Потребитель платит не только за поставленную ему энергию, но и за так называемые мощности. Это как бы поддержание электростанции, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств она продолжала работать и вырабатывать энергию.

Стоимость электроэнергии выросла в том числе из-за снижения спроса: надбавки распределялись на меньшее число потребителей.

В то же время в Министерстве энергетики отметили, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке в 2020 году не повлияла на розничные цены.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — сказал заместитель министра ведомства Павел Сниккарс.

Время экономить

Счетчики

Цены поднимаются, но зарплаты растут не у всех, а это значит, что пора искать способы экономить электроэнергию. Законные, конечно. Самое простое, что можно сделать, — это заменить старые счетчики на двухтарифные. Днем и вечером жильцы домов платят больше, потому что спрос на электричество повышен, а электростанции работают в усиленном режиме. Ночью (с 23:00 до 07:00), когда электростанциям не нужно «напрягаться», электричество стоит дешевле.

С двухтарифным счетчиком один киловатт в час с 07:00 до 23:00 стоит 6,39 рубля. Ночью, с 23:00 до 07:00, стоимость составляет 2,41 рубля.

Если у вас старый счетчик, то цена за киловатт в час всегда одна и та же — 5,56 рубля.

Лампы

Исходя из озвученных сумм, нужно оценить количество приборов в квартире, которые потребляют электроэнергию. На ум сразу приходит самое простое — лампы. Одна в туалете, одна в ванной, еще какое-то количество в коридоре, люстра в одной комнате, две в другой, еще разного рода светильники и так далее.

Отсюда выходит еще два способа экономить электричество: во-первых, выключайте свет, выходя из комнаты; во-вторых, замените все лампы накаливания на энергосберегающие.

Возьмем простую лампу накаливания на 95 ватт в час, или 0,095 киловатта в час. Предположим, она работает четыре часа в день. Умножаем и получаем 0,38 киловатта в день. В месяц это 11,4 киловатта. В Москве с 1 января 2021 года один киловатт стоит 5,66 рубля для домов с газовыми плитами (для домов с электроплитами дешевле на рубль). В рублях в месяц это получается 64,5 только за одну лампу. Если у вас их три, получается почти 200 рублей в месяц только на лампы.

Энергосберегающие лампы обходятся в два раза дешевле. Например, лампа на 10 ватт при работе четыре часа в день потратит всего 0,12 киловатта. В месяц это 3,6 киловатта, или всего 20 рублей.

Другие мелочи

Чтобы сэкономить, нужно по максимуму использовать естественное освещение. Грязные окна плохо пропускают свет, а значит, их нужно чаще мыть. Светлая комната — залог экономии. Предпочтение стоит отдавать светлым обоям, стенам и шторам.

Холодильник лучше удалить от источника тепла. Иначе технике придется сильнее напрягаться, чтобы держать необходимую температуру. Это значит, что холодильник потребует больше энергии — соответственно, больше денег из кошелька.

Технологии не стоят на месте, а производители гонятся не только за удобством, но и за экономией. Для этого они придумали классы энергоэффективности. Чтобы не переплачивать, смотрите на яркую картинку в инструкции. Там указаны шкалы энергоэффективности — от самой неэффективной (G) до наиболее полезной (А).

Обмануть не значит сэкономить

Председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский в беседе с «360» рассказал, что главный способ экономить электричество — поставить двухтарифный счетчик. Он помогает использовать энергоемкие приборы ночью и не платить очень много. Это касается, например, стиральных или посудомоечных машин.

Сейчас пенсионеры очень расстроятся, когда увидят очередной платеж за электроэнергию. Все-таки у нас в стране сейчас ЖКХ, коммунальные тарифы, тарифы на энергоснабжение так близки уже к размерам пенсии, что людям еще тяжелее жить Максим Козловский.

Попытка обмануть службы ЖКХ, например магнитами, может обернуться еще большими проблемами. Во-первых, за это положен штраф. Во-вторых, когда установят факт обмана, могут начислить максимальную сумму за период от последней поверки до факта выявления.