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    21 апреля 2021, 06:53

    Минэнерго рассказало о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения

    Екатерина Шамина

    В министерстве энергетики России не рассматривают ввод прогрессивной шкалы энерготарифов. Ранее Союз потребителей РФ попросили увеличить цены на электричество в случае потребления больше установленной нормы.

    Минэнерго рассказало о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения

    «Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сообщил ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов.

    Газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей России направило письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

    Организация считает, что нужно увеличить цены за единицу потребляемой сверхнормы электроэнергии. При этом каждому региону предлагается дать возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня. По их мнению, это сократит потребление электричества и решит проблему перекрестного субсидирования.