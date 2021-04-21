Минэнерго рассказало о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения

В министерстве энергетики России не рассматривают ввод прогрессивной шкалы энерготарифов. Ранее Союз потребителей РФ попросили увеличить цены на электричество в случае потребления больше установленной нормы.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сообщил ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов.

Газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей России направило письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Организация считает, что нужно увеличить цены за единицу потребляемой сверхнормы электроэнергии. При этом каждому региону предлагается дать возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня. По их мнению, это сократит потребление электричества и решит проблему перекрестного субсидирования.