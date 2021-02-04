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    04 февраля 2021, 19:46

    Профи дубляжа раскритиковали актеров из видео про озвучку навигатора. Они уверены — к этому не прийти с улицы

    Редакция сайта 360°

    Разошедшийся по социальным сетям ролик, где актеры Карен Арутюнов, Аниса Муртаева и Альберт Ибрагимов пародируют голосовые навигаторы в стиле озвучки иностранных фильмов, понравился не всем. Профессиональные актеры дубляжа раскритиковали ребят и призвали не ассоциировать их с ними. Что им не понравилось, выяснил проект Маленькие большие новости (МБН).

    После появления видео из машины на ребят свалилась настоящая слава. Их ролик разошелся по Сети. Изначально они честно говорили, что только мечтают озвучивать кино и сериалы, а пока занимаются развитием своего шоу в YouTube.

    Аниса Муртаева ведет собственный блог, в котором записывает скетчи, Альберт Ибрагимов — автор и исполнитель в музыкальной группе, а Карен Арутюнов — стендап-комик. В тот самый вечер друзья как раз решили поддержать его на выступлении.

    Прославивший их ролик они записали в машине, когда ехали с концерта, где выступал Карен. В качестве шутки видео запустили в Сеть — и понеслось. У ребят стали брать интервью, пригласили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и всегда называли актерами дубляжа. Это сильно обидело профессионалов.

    Голос виртуального помощника Алисы от «Яндекса» Татьяна Шитова в одиночку спародировала всех троих участников прославившегося видео. Получилось очень похоже, но пока непонятно, что это было — просто шутка или тонкий троллинг.

    «К этому нельзя прийти с улицы»

    Актер дубляжа Стас Тикунов рассказал МБН, что занимается своим голосом уже 14 лет. Он призвал не ассоциировать ребят из ролика с настоящими актерами, которые озвучивают зарубежное кино.

    «Их деятельность преподнесли как [деятельность] актеров дубляжа, но то, что они делают, не относится ни к одному из ответвлений данной профессии. Сейчас просто слишком много сериалов, фильмов озвучивается не профессиональными студиями и, к сожалению, сейчас очень много пиратского контента, который внедряется в массы, и люди уверены, что это и есть профессиональный дубляж, а это нечто иное. Это не относится к нашему ремеслу», — подчеркнул он.

    Тикунов отметил, что профессиональный актер дубляжа не просто выступает голосом, а становится близнецом героя, пропуская через себя все его эмоции.

    «К этому нельзя прийти с улицы, этому не учат в институте. Это отдельная специфика актерского образования. Сейчас это маленькими шагами развивают в вузах, а называть себя актером или актером дубляжа, если ты прикольнулся или сделал пародию на непонятно что, глупо, как минимум, и пошло», — отметил он.

    По словам актера, ребята из ролика смогли поднять хайп на этой теме. Видео завирусилось, их пригласили на шоу к Ивану Урганту, но называть их своими коллегами и расценивать их всерьез он не готов.

    #Этонедубляж

    Еще один актер театра и кино, Ислам Гаджиев, который принимает участие в озвучке сериалов «Корона» и продолжения франшизы Marvel «Новые мутанты», запустил в Instagram хештег этонедубляж. Он пояснил, что таким способом пытается защитить профессию.

    В своем заявлении он отметил, что когда ребят начали называть актерами дубляжа, они не стали поправлять и только умножили ложь вокруг себя.

    «В каких-то интервью они говорили, что ими не являются, и в то же время у Урганта — в передаче, которую смотрят миллионы зрителей, двое назвали себя так. Да, они занимаются какой-то озвучкой, но это не дубляж. Озвучкой могут заниматься и дома — любительской. Теперь всех, кто говорит в микрофон, можно называть профессионалами?» — поинтересовался Гаджиев.

    Он отметил, что теперь у зрителей может сложиться впечатление, что профессиональный дубляж — это просто придыхание и игра с интонацией. Но это далеко не так. Прояснить ситуацию ребята сразу не захотели, что и привело к масштабной кампании против них.

    «Времени на посты, где будет пояснение, кто они и чем занимаются, не нашлось. Хотя когда прибывает новая публика, когда вокруг тебя много шума и в пабликах тебя называют актером дубляжа, надо прояснять ситуацию, чтобы не было путаницы», — подчеркнул актер.

    Ислам Гаджиев отметил, что многие до сих пор не знают лиц актеров, чьи голоса используются в зарубежных фильмах и сериалах. На тот же Первый канал, в шоу к Ивану Урганту, приглашали только пару людей. Сейчас появились эти забавные ребята, но к профессиональным актерам озвучки они точно не относятся.

    Слава свалилась на Карена Арутюнова, Анису Муртаеву и Альберта Ибрагимова после появления видео из машины. Их ролик разошелся по Сети. Изначально они честно говорили, что только мечтают озвучивать кино и сериалы, а пока занимаются развитием своего шоу в YouTube.

    Аниса Муртаева ведет собственный блог, в котором записывает скетчи, Альберт Ибрагимов — автор и исполнитель в музыкальной группе, а Карен Арутюнов — стендап-комик. В тот самый вечер друзья как раз решили поддержать его на выступлении.

    Прославивший их ролик они записали в машине, когда ехали с концерта, где выступал Карен. В качестве шутки видео запустили в Сеть — и понеслось. У ребят стали брать интервью, пригласили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и всегда называли актерами дубляжа. Это сильно обидело профессионалов.