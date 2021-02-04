После появления видео из машины на ребят свалилась настоящая слава. Их ролик разошелся по Сети. Изначально они честно говорили, что только мечтают озвучивать кино и сериалы, а пока занимаются развитием своего шоу в YouTube.

Аниса Муртаева ведет собственный блог, в котором записывает скетчи, Альберт Ибрагимов — автор и исполнитель в музыкальной группе, а Карен Арутюнов — стендап-комик. В тот самый вечер друзья как раз решили поддержать его на выступлении.

Прославивший их ролик они записали в машине, когда ехали с концерта, где выступал Карен. В качестве шутки видео запустили в Сеть — и понеслось. У ребят стали брать интервью, пригласили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и всегда называли актерами дубляжа. Это сильно обидело профессионалов.

Голос виртуального помощника Алисы от «Яндекса» Татьяна Шитова в одиночку спародировала всех троих участников прославившегося видео. Получилось очень похоже, но пока непонятно, что это было — просто шутка или тонкий троллинг.

«К этому нельзя прийти с улицы»

Актер дубляжа Стас Тикунов рассказал МБН, что занимается своим голосом уже 14 лет. Он призвал не ассоциировать ребят из ролика с настоящими актерами, которые озвучивают зарубежное кино.

«Их деятельность преподнесли как [деятельность] актеров дубляжа, но то, что они делают, не относится ни к одному из ответвлений данной профессии. Сейчас просто слишком много сериалов, фильмов озвучивается не профессиональными студиями и, к сожалению, сейчас очень много пиратского контента, который внедряется в массы, и люди уверены, что это и есть профессиональный дубляж, а это нечто иное. Это не относится к нашему ремеслу», — подчеркнул он.

Тикунов отметил, что профессиональный актер дубляжа не просто выступает голосом, а становится близнецом героя, пропуская через себя все его эмоции.

«К этому нельзя прийти с улицы, этому не учат в институте. Это отдельная специфика актерского образования. Сейчас это маленькими шагами развивают в вузах, а называть себя актером или актером дубляжа, если ты прикольнулся или сделал пародию на непонятно что, глупо, как минимум, и пошло», — отметил он.

По словам актера, ребята из ролика смогли поднять хайп на этой теме. Видео завирусилось, их пригласили на шоу к Ивану Урганту, но называть их своими коллегами и расценивать их всерьез он не готов.

#Этонедубляж

Еще один актер театра и кино, Ислам Гаджиев, который принимает участие в озвучке сериалов «Корона» и продолжения франшизы Marvel «Новые мутанты», запустил в Instagram хештег этонедубляж. Он пояснил, что таким способом пытается защитить профессию.

В своем заявлении он отметил, что когда ребят начали называть актерами дубляжа, они не стали поправлять и только умножили ложь вокруг себя.

«В каких-то интервью они говорили, что ими не являются, и в то же время у Урганта — в передаче, которую смотрят миллионы зрителей, двое назвали себя так. Да, они занимаются какой-то озвучкой, но это не дубляж. Озвучкой могут заниматься и дома — любительской. Теперь всех, кто говорит в микрофон, можно называть профессионалами?» — поинтересовался Гаджиев.

Он отметил, что теперь у зрителей может сложиться впечатление, что профессиональный дубляж — это просто придыхание и игра с интонацией. Но это далеко не так. Прояснить ситуацию ребята сразу не захотели, что и привело к масштабной кампании против них.

«Времени на посты, где будет пояснение, кто они и чем занимаются, не нашлось. Хотя когда прибывает новая публика, когда вокруг тебя много шума и в пабликах тебя называют актером дубляжа, надо прояснять ситуацию, чтобы не было путаницы», — подчеркнул актер.

Ислам Гаджиев отметил, что многие до сих пор не знают лиц актеров, чьи голоса используются в зарубежных фильмах и сериалах. На тот же Первый канал, в шоу к Ивану Урганту, приглашали только пару людей. Сейчас появились эти забавные ребята, но к профессиональным актерам озвучки они точно не относятся.

Слава свалилась на Карена Арутюнова, Анису Муртаеву и Альберта Ибрагимова после появления видео из машины. Их ролик разошелся по Сети. Изначально они честно говорили, что только мечтают озвучивать кино и сериалы, а пока занимаются развитием своего шоу в YouTube.

Аниса Муртаева ведет собственный блог, в котором записывает скетчи, Альберт Ибрагимов — автор и исполнитель в музыкальной группе, а Карен Арутюнов — стендап-комик. В тот самый вечер друзья как раз решили поддержать его на выступлении.

Прославивший их ролик они записали в машине, когда ехали с концерта, где выступал Карен. В качестве шутки видео запустили в Сеть — и понеслось. У ребят стали брать интервью, пригласили на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и всегда называли актерами дубляжа. Это сильно обидело профессионалов.