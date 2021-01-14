Актеры, спародировавшие навигаторы, сделают интернет-шоу про озвучку

Ребята — актеры, которые мечтают озвучивать кино и сериалы. А пока выпускают успешные ролики в интернете. Аниса Муртаева ведет собственный блог, в котором записывает скетчи, Альберт Ибрагимов — автор и исполнитель в музыкальной группе, а Карен Арутюнов — стендап-комик. В тот самый вечер друзья как раз решили поддержать его на выступлении.

Арутюнов признался «360», что выложил видео в соцсети, чтобы просто развлечь подписчиков.

«Было скучно <…>, я предложил записать веселый видос про озвучку, как мы делали это раньше и планируем делать в будущем в нашем шоу про озвучку. Мы записали, прикололись. Потом я решил запостить, <…> подумал, может, кого-то порадует», — рассказал он.

Он добавил, что для них реакция подписчиков стала приятной неожиданностью. За это он поблагодарил каждого зрителя.

«Все просто до банальности. Мы приехали к Карену на стендап. Мы были с Анисой. Потом мы поехали кататься по ночной Москве, чтобы обсудить наши планы и поговорить о проекте, который мы готовим. Мы решили записать чисто по фану, как говорится», — в свою очередь рассказал Альберт Ибрагимов.

По словам актера, спустя время, где-то после новогодних каникул, все активировались и видео вышло в топ, собрало много просмотров, попало в сотни пабликов. Арутюнов поблагодарил подписчиков за позитивные комментарии и заверил, что они с друзьями будут и дальше радовать людей.

На видео актеры ведут диалог между собой, используя шаблонные фразы голосовых навигаторов: «Впереди авария», «Впереди камера на полосу» и так далее. Делают они это так хорошо, что от оригиналов и не отличить.