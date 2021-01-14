Друзья поспорили в машине голосами популярных навигаторов. Шутка вызвала восторг у пользователей соцсетей

Актеры Карен Арутюнов, Аниса Муртаева и Альберт Ибрагимов стали героями Instagram в начале 2021 года. Вечером 31 декабря они записали пародию на голосовые навигаторы, которая очень понравилась пользователям.

В видео актеры ведут диалог между собой, используя шаблонные фразы голосовых навигаторов: "впереди авария», «впереди камера на полосу», «через 200 метров повернуть налево» и так далее. Причем делают это хорошо поставленными голосами, будто бы дублируя иностранные фильмы. Ролик собрал уже десятки тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

По словам Альберта Ибрагимова, они с Анисой пришли поддержать Альберта на стендап-шоу.

«Потом поехали обсудить наши дальнейшие планы и в дороге, чисто по фану (ради веселья — прим. ред.) мы записали наш видосики», — заявил Ибрагимов в разговоре с «360».

Арутюнов во время стендапа рассказывал, как занимается озвучанием, и что это дает ему в жизни.

Рассказал пару шуток, они зашли. Потом после 23:00 — некуда идти. Я говорю: «Ребят, давайте просто в машине посидим, поприкалываемся». это вообще спонтанно родилось. Мы уже подъезжали к дому, я их развозил. Я говорю: «Ребят, мы должны что-то записать». Я включил музыку - и понеслось Карен Арутюнов. актер, стендап-комик, актер звуковых имитаций и пародий.

По его словам, у него с друзьями квартет. В тот вечер не было еще одного человека из компании. Все они являются актерами и преуспели в дубляже и пародиях. Они озвучивают рекламу, фильмы, мультфильмы.

«Пробовался на озвучку известных мультфильмов диснеевских, в итоге брали голоса поющие и известные уже. Пресняков меня заменил. Мы все поем вчетвером. У нас у всех музыкальное образование», — заметил комик.

Он добавил, что занимается озвучанием с 2014 года. Его видео «Принц Арагорн», сделанное в машине, в 2015 году вошло в топ мирового YouTube.

Сейчас артисты собираются запустить сериал, где сами снялись, и новое стендап-шоу с уклоном на озвучку.