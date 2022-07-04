Московский грунт стал причиной провалов на дорогах. Но эту проблему можно решить

В Москве под колесами грузовой «газели» провалился асфальт. Эксперты утверждают, что жаркая погода тут ни при чем — скорее всего, строители не учли особенности московского грунта. Кроме того, такие ЧП можно предупредить, ограничив движение большегрузов.

В Москве на дороге провалился асфальт

На юго-западе Москвы 4 июля провалился асфальт. ЧП произошло на улице Каховка: во время поездки грузовая «газель» с пассажирами угодила колесом в провал дорожного полотна. Четыре человека получили ушибы и сотрясения. После ЧП движение в сторону Варшавского шоссе было перекрыто, сейчас оно уже возобновлено, сообщил дептранс.

Момент возникновения обвала и самого ДТП попал в объектив камеры наблюдения. На ролике видно, как на дороге постепенно появляется серое овальное пятно. Оно темнеет и проваливается, образуя яму прямо посреди трассы. Примерно через минуту в него влетает автомобиль.

Ранее СМИ сообщали, что аналогичное ЧП произошло в Ямало-Ненецком автономном округе. В начале июня на одной из улиц Салехарда в нескольких метрах от пешеходного перехода провалилось дорожное полотно. Вместе с асфальтом провалился мужчина, он получил рану ноги.

Несколько причин ЧП

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян пояснил «360», что пока трудно назвать причину происшествия на Каховке. Тут могли сыграть свою роль многочисленные факторы. Однако для Москвы такая ситуация не новость: еще во времена СССР наблюдались провалы грунта, причем довольно масштабные — были случаи, когда страдали автобусы и даже дома.

«Москва стоит на карстовых породах — это известняковые породы, в которых грунтовыми водами вымывается пространство и образуется полость. Когда сверху нагрузка на почву превышает допустимую нагрузку, она проваливается. В советское время нельзя было проводить детальное исследование грунта до этих пород — не было технологий. Поэтому ЧП периодически случились. Сейчас необходимые технологии уже существуют», — отметил эксперт.

Он добавил, что информация об особенностях московских пород общеизвестна. В тех местах, где есть вероятность провала, нужно ставить знаки с ограничением тоннажа автомобилей, которые могут там проезжать. Наличие карстовых пород необходимо учитывать и при строительных работах. Однако и в Москве, и по стране в целом экономят на геологоразведочных работах. Логика простая: вероятность провала небольшая, а стоимость геологов слишком высока, поэтому их игнорируют.

Ян рассказал, что еще одной причиной провалов может быть несогласованность действия. Например, бригада, которая занимается прокладкой труб или кабеля, просто не сообщила об утечке. Да, она не влияет на давление в трубе, но она влияет на вымывание почвы. Кто-то не сказал, кто-то не узнал, а в результате — не смогли предупредить обвал, объяснил он.

«Третья причина в том, что при строительстве дорог в Москве нередко нарушают технологии, и это не секрет. Кладут асфальт поверх уже существующего. Или при снятии покрытия до предыдущего слоя не проводят его восстановление. Однако нельзя точно сказать, что конкретно произошло с дорожным полотном, пока не будут проведены исследования», — сказал эксперт.

Жара не может повредить дорогу

Высокие температуры нынешнего лета никак не связаны с обрушением на юго-западе Москвы, отметил Ян. Дорожное покрытие похоже на слоеный пирог. Чтобы появилась дыра, оно должно быть повреждено все целиком. Даже если допустить, что при нагреве асфальт мог расплавиться, камень бы такая температура не повредила, объяснил он.

«От нагрева может произойти только одна вещь: нарушиться сцепка колеса с дорожным полотном. То есть транспорт занесет, если у него шины не соответствуют погоде, температуре. Или при строительстве нарушили состав асфальта, он расплавился, стал липнуть, потерял свойства трения. Но для того, чтобы повлиять на все слои „пирога“, должен быть серьезный перепад температур в кратковременный период — быстро нагреться и быстро охладиться», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что непрерывный твердый слой дорожного полотна только внешний, все остальные — разряженные, то есть там нет монолита. Это делается специально: во-первых, это дешевле, а во-вторых, как раз не позволяет перепадам температуры влиять на прочность.

«Могло быть какое-то нарушение технологии всех слоев этой дороги: где-то чего-то не положили, где-то что-то не рассчитали. Нужно учитывать много факторов. Возможно, изменились условия — когда дорогу проектировали, в этом месте была одна пропускная способность, сейчас нагрузка выросла выше, чем расчетная. В любом случае происшествие на улице Каховка — ЧП и не является нормой ни при каких условиях», — подчеркнул Ян.