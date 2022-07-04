Обвал грунта посреди дороги на юго-западе Москвы попал на видео

Посередине проезжей части на юго-западе Москвы обвалился грунт, а после — само дорожное полотно. В яму на полной скорости въехала «газель» с пассажирами. Пять человек пострадали. Момент аварии попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «112».

Асфальт на улице Каховка проваливался постепенно. Сначала на дороге появилась тень, затем посыпались обломки. Потоки автомобилей в обоих направлениях ехали мимо, не попадая в яму, однако в один момент в нее влетела грузопассажирская «газель».

Она проехала прямо над ямой, зацепилась колесом и подскочила. Травмы получили пять человек, которые находились в тот момент в салоне. Их доставили в больницу. Врачи диагностировали травмы различной степени тяжести.

Последствия аварии вблизи показал News.ru. На кадрах видно, что у «газели» снесло переднее колесо со стороны водителя, а заднее нависло над обрывом.