07 июня 2022, 21:57
Мужчина провалился под землю вместе с асфальтом в Салехарде
Дорожное полотно провалилось на одной из улиц Салехарда, пострадал один человек. Об этом рассказало «Ямал-Медиа».
Асфальт провалился в нескольких метрах от пешеходного перехода. Образовалась дыра около 70 сантиметров шириной и 50 сантиметров в глубину. Вместе с асфальтом провалился мужчина, он получил рану ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Городские власти пока не комментировали ситуацию.