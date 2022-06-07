Мужчина провалился под землю вместе с асфальтом в Салехарде

Дорожное полотно провалилось на одной из улиц Салехарда, пострадал один человек. Об этом рассказало «Ямал-Медиа».

Асфальт провалился в нескольких метрах от пешеходного перехода. Образовалась дыра около 70 сантиметров шириной и 50 сантиметров в глубину. Вместе с асфальтом провалился мужчина, он получил рану ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Городские власти пока не комментировали ситуацию.