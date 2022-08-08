Ровно 14 лет назад на территории постсоветского пространства чуть не разгорелась война, которая вошла в историю под названием грузино-южноосетинский конфликт. Его удалось потушить за пять дней благодаря вмешательству российских войск. Однако последствия этого противостояния так или иначе отзываются в сегодняшнем дне.

Россия вернула мир за пять дней

Ночью 8 августа 2008 года Грузия из установок залпового огня «Град» обстреляла Южную Осетию. Министр по региональным вопросам Давид Ткешелашвили заявил, что нападение стало ответом на провокации: с конца июля осетины якобы постоянно обстреливали грузинские села, цитировал чиновника «Sputnik Грузия». Вслед за ударами РСЗО последовала атака грузинской армии и штурм Цхинвала с помощью реактивной артиллерии и бронетехники. Была разрушена часть города, пострадали соседние села, погибли до полутора тысяч местных жителей.

Днем 8 августа в регионе появились российские войска, причем не пара батальонов, а полторы дивизии. Действующий тогда президент Грузии президент Михаил Саакашвили надеялся, что к нему на помощь двинется вся военная мощь США, однако янки не стали вмешиваться. Эпизод с отказом американцев случайно был записан на камеру, попал в интернет и мгновенно разлетелся по всем миру. Говорят, именно эта запись перечеркнула второй президентский срок.

Кстати, сегодня Саакашвили — заключенный грузинской тюрьмы. За прошедшие 14 лет он вылетел с политической арене родной страны, пожил на Украине, где даже успел побыть главой Одесской области и советником президента Украины Петра Порошенко, получил украинское гражданство, со скандалом его лишился и был депортирован. При попытке возвращения на родину экс-президент был задержан за нелегальное пресечение границы.

Однако вернемся в 2008 год. Благодаря российским военным конфликт завершился за пять дней. После президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта. В результате своей же агрессии грузины не смогли попасть в НАТО и разорвали дипломатические отношения с Россией. А она в свою очередь официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Вскоре так же поступили еще несколько государств — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Кстати, во время вооруженного конфликта Грузии и Южной Осетии были ранены военные корреспонденты, которые освещали эту пятидневную войну, — Александр Сладков и Александр Коц. Сегодня эти журналисты так же самоотверженно освещают события специальной военной операции России на Украине.

Грузинская микроимперия

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», писатель Станислав Тарасов в разговоре с «360» отметил, что Грузию не зря называли «микроимперией»: при постоянной критике Советского Союза грузинские власти проводили политику откровенно недемократического толка. Президенту Михаилу Саакашвили в свое время рекомендовали провести референдум и создать конфедеративное устройство в стране. Если бы он согласился на этот вариант, вполне возможно, что какое-то время удалось бы удерживать под своим контролем Абхазию и Южную Осетию.

«Второе — нужно было проводить серьезные преобразования, придерживаясь тех ценностей и демократических норм, которые существуют в Европе. Но грузины, как и Украина, как и Средняя Азия, пошли по пути так называемого советского типа и в конечном счете нарвались на то, на что нарвались. Абхазия и Южная Осетия ушли. Все, это безвозвратный вариант. Грузии сейчас нужно сохранить хотя бы то, что есть. Любая внешнеполитическая авантюра может привести к упразднению Грузии, ведь как государственное образование она не состоялась», — сказал политолог.

Он уточнил, что в Закавказье государственность самостоятельного типа существует только у Азербайджана благодаря природным ресурсам. Остальные государства дотационные и меняют одного хозяина на другого. А это предполагает, что при определенных условиях, когда меняется большая геополитика, их будущее остается под вопросом. И в какой форме они будут существовать дальше, сегодня сказать трудно.

Источник фото: РИА «Новости»

Изменения геополитики

Тарасов в разговоре подчеркнул, что конфликт между Грузией и Южной Осетией хоть и был прогнозируемым, но для России все же стал неожиданностью. Несмотря на напряжение в регионе, до последнего момента вооруженное вторжение не предполагалось. Тем более что у президента РФ того времени Дмитрия Медведева были договоренности с грузинским коллегой, что силового сценария не будет.

Не считая события в Нагорном Карабахе, это был такой первый серьезный локальный вооруженный конфликт на постсоветском пространстве. В результате столкновения были расстрелянные российские миротворцы. С другой стороны, Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией, а Россия признала их независимость. Вот в этот момент произошел сбой, смена геополитического пространства, и хотите не хотите, а обстановка в регионе резко изменилась Станислав Тарасов историк, политолог, специалист по проблемам стран Ближнего Востока.

Он добавил, что после чеченских войн Россия почувствовала, что Закавказье может стать источником угрозы, и российское закавказская политика стала меняться. Грузия, конечно, заняла резко антироссийскую позицию, Азербайджан насторожился, потому что он тоже рассматривал силовой сценарий карабахского вопроса.

«Сложилась необычная ситуация постконфликтного периода. Грузия отказалась от антироссийских санкций из-за украинского кризиса: она понимает, что второго удара, возможно, уже не выдержит и потеряет свою государственность, как теряет ее сейчас Украина. Что касается Азербайджана, то он действует пока с позиции силы — пытается дожать Армению и добиться реализации положений трехстороннего мирного соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного 10 ноября 2020 года», — объяснил политолог.