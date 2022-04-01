ЕСПЧ отказал Саакашвили в рассмотрении жалобы на содержание в тюрьме Грузии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал рассматривать жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он заявлял о жестоком обращении и недостаточном лечении во время пребывания в тюрьме.

Решение ЕСПЧ озвучил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили. После изучения жалобы комиссия не нашла никаких подтверждений нарушения прав опального политика, уточнил ТАСС.

«По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса, — заявил Дзамашвили.

Представитель Минюста Грузии отметил: решение подтверждает, что Саакашвили получил достаточную медицинскую помощь в рамках пенитенциарной системы Грузии.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию осенью прошлого года в преддверии парламентских выборов. Политика задержали за незаконное пересечение границы и отправили в изолятор, где он объявил голодовку, считая свой арест незаконным.

Когда состояние Саакашвили сильно ухудшилось, его доставили в военный госпиталь Гори, откуда после лечения перевели в тюрьму города Рустави.