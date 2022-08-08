Медведев сравнил грузинскую агрессию 2008 года с событиями на Украине

Запад стремится раскачать ситуацию в России, заявил ТАСС зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, акт грузинской агрессии 2008 года и события на Украине являются единым антироссийским процессом.

Медведев уточнил, что грузинского президента Михаила Саакашвили поддерживали США, а Украину поддерживают активнее — за счет «окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза».

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России», — отметил зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, Запад преследует прежнюю цель, которая заключается в уничтожении России.

Зампред СБ высказался о ситуации на Украине более подробно. Он подчеркнул, что РФ будет добиваться заключения мира на своих условиях.