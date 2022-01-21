Россия грозит признать ДНР и ЛНР. И ей за это ничего не будет

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе Госдума обсудит признание ДНР и ЛНР. Многие политики уверены, что это поможет обеспечить безопасность соотечественников, находящихся в республиках. Одни политологи считают такой шаг логичным и неопасным, другие же уверены, что признания не будет.

Вопрос признания ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Володин заявил о важности обеспечить безопасность соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках. По его словам, уже на следующей неделе пройдут консультации с руководителями фракций Госдумы по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Депутаты от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть этот вопрос и провести переговоры с руководством республик, чтобы продумать правовую основу межгосударственных отношений.

«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам рассмотреть вопрос на совете Государственной думы», — написал Володин.

По его словам, игнорирование украинскими властями Минских соглашений может обернуться трагедией. И Россия не должна этого допустить.

Володин отметил, что российскому руководству необходимо искать решения по обеспечению безопасности соотечественников, находящихся в ДНР и ЛНР. Тем временем глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что именно признание республик независимыми поможет обеспечить эту безопасность.

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» заявил, что признание ДНР и ЛНР Россией — шаг, скорее, формальный. И вряд ли местные жители ощутят на себе какую-то пользу от этого.

Россия признает ДНР и ЛНР?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не считает возможным говорить на эту тему до голосования в Госдуме. Тем временем зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал РИА «Новости», что ситуация с самопровозглашенными ДНР и ЛНР уже назрела и фракция рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы. Донцов отметил, что признание республик Россией было бы логичным шагом. По его словам, эта идея обсуждалась уже не раз.

«Там сейчас живет очень много граждан России, которые участвуют в выборах. Это надо обязательно отметить. Один из популярных политиков ДНР уже даже избран депутатом в Госдуму. В целом, было бы логично, если бы Россия сейчас приняла такое политическое решение. Мы признавали независимость Абхазии и Южной Осетии. Что нам мешает признать сейчас независимость этих двух республик?» — заявил политолог.

Он отметил, что официальная позиция станет понятна после очередных раундов международных переговоров. Это будет зависеть от того, пойдут американцы на уступки России или нет. Сейчас, считает Донцов, Володин «поднимает ставки» перед этими переговорами.

Схожей точки зрения придерживается президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его мнению, нынешние разговоры о возможном признании республик Россией — сигнал Украине и НАТО о том, что пересечение ими красных линий может привести к таким результатам. Правда, Подлесный считает, что само признание невозможно.

«Это делается не для того, чтобы реально принять ДНР и ЛНР в семью братских народов и республик. Это делается для того, чтобы обозначить, что такая возможность есть, когда будут исчерпаны все дипломатические меры. С точки зрения юридической это сделать невозможно, так как такой ход будет означать выход России из Минского процесса. <…> Россия не может так подставиться и осуществить мечту Зеленского, который всеми силами пытается выйти из процесса, но так, чтобы в этом был виноват кто угодно, кроме Украины», — пояснил Подлесный.

Признание ДНР и ЛНР неопасно для России

Донцов же отметил, что признать ДНР и ЛНР независимыми — суверенное право России. И вряд ли кто-то будет выступать против этого. Запад же опасается нападения РФ на Украину, это могло бы привести к санкциям и ограничениям. Однако российские политики наверняка выберут более дипломатичную стратегию.

«Если бы мы подключились с военной точки зрения к решению проблемы, да, были бы санкции. Но сейчас это признание выглядит безопасным для нашей страны», — подчеркнул политолог.

Конфликт на востоке Украины длится уже больше семи с половиной лет. По данным ООН, за эти годы погибли более 13 тысяч человек. За основу решения проблемы взяты Минские соглашения. Согласно им необходимо прекратить огонь, отвести тяжелые вооружения от линий соприкосновений, а также провести конституционную реформу.

Тем временем власти Украины сосредоточили на границе с республиками свои войска. Ополченцев обстреливают, причем с применением запрещенной техники. Напряжение в регионе нарастает из-за поддержки Украины США и другими странами-участницами НАТО.