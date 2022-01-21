Стало известно, когда в Госдуме обсудят вопрос о признании ЛНР и ДНР

Переговоры с главами фракций по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе. Пост с информацией об этом опубликовал в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — объяснил председатель необходимость принятия решений.

Вопрос признания республик ДНР и ЛНР как независимых государств был поднят депутатами от партии КПРФ. В связи с этим партия обратилась к президенту России с просьбой провести в скором времени переговоры с руководством республик для создания правовой базы межгосударственных отношений и регулирования взаимодействия.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР — единственное действенное решение для обеспечения безопасности проживающий там граждан.

После консультаций с руководством фракций Володин побудил рассмотреть этот вопрос на Совете Госдумы.