Военные Украины готовятся к началу новых боевых действий в Донбассе. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Он пояснил, что ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения тяжелую технику и боеприпасы. Среди уже перевезенного оборудования присутствует восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами, а также большая партия противотанковых гранатометов NLAW, полученных Киевом из Великобритании.

«Разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону ООС (операции объединенных сил) большой партии противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для оснащения воинских частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения», — привел слова Басурина RT.

Представитель ДНР подчеркнул, что активизация украинских военных свидетельствует о подготовке Киевом начала новых боевых действий против самопровозглашенных республик Донбасса.

В конце декабря участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к режиму прекращения огня. О перемирии стороны договорились еще в июле 2020 года, но к февралю ситуация обострилась и на линии соприкосновения снова началась стрельба. После последней договоренности о серьезных противостояниях между украинскими войсками и ополченцами не сообщалось.