Задержанный из-за убийства лося депутат Рашкин попал в больницу. Как нервы могут привести к инсульту

Задержанного из-за убийства лося депутата Валерия Рашкина положили в больницу. В СМИ сразу появились версии, что это произошло из-за сильных переживаний коммуниста в связи со скандалом и лишением депутатской неприкосновенности. Врачи уверяют, что стресс действительно может привести человека на больничную койку. В некоторых случаях дело может закончиться инсультом или даже смертью.

Рашкин попал в больницу

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин после скандала с убитым лосем и лишения депутатской неприкосновенности попал в больницу. Об этом РИА «Новости» сообщил его однопартиец Николай Коломейцев.

«Ему (Рашкину — прим. ред.) делают операцию», — пояснил он.

На вопрос, плановое ли хирургическое вмешательство, Коломейцев ответил, что не знает. Источник в московском горкоме партии рассказал изданию, что процедура запланированная.

«Вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был», — добавил собеседник агентства.

Тем временем в СМИ многие связали попадание Рашкина в больницу с переживаниями, которые депутату пришлось пережить в связи со скандалом с убитым им лосем.

Сильные переживания могут привести к смерти

Сильные переживания действительно могут довести до больничной койки. Об этом «360» рассказал директор Центра неврологии доктора Шахновича, невролог Виктор Шахнович.

Все болезни от нервов. <…> Худший вариант — гипертонический криз, который приведет к инсульту Виктор Шахнович невролог.

По словам Шахновича, если человек сильно перенервничал, стоит попить травяные успокаивающие коктейли. Однако нужно знать, что подходит для конкретно взятого организма.

О влиянии нервной системы на весь организм «360» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

«Понятно, что отрицательные эмоции ухудшают течение болезни, провоцируют некоторые состояния сердечно-сосудистой системы, которые могут привести вплоть до летального исхода. <…> Лучше, конечно, не нервничать. Но не все от нас зависит, мы же все люди. Каждый выбирает свой способ: кто-то начинает осуществлять какую-то физическую нагрузку, чтобы в ней сгорели гормоны стресса; кто-то впадает в сон типа летаргического — за это время накопленные отрицательные факторы перерабатываются; кто-то, увы, прибегает к небезызвестному в России способу — алкоголю. Есть и лекарства, но самому их применять не стоит — можно вызвать противоположный эффект», — подчеркнул Конев.

Обвинения против Рашкина

В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, труп животного он нашел, прогуливаясь в лесу. Однако позже коммунист выложил ролик с признанием. На видео Рашкин подробно рассказал об инциденте. По словам депутата, он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал «порыбачить, ну и, если удастся, поохотиться».

Рашкин подчеркнул, что его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для охоты есть. И депутат отправился охотиться — один, так как остальные собравшиеся выпили. Коммунист подчеркнул, что заметил какое-то животное на опушке и принял его за кабана. Рашкин дважды выстрелил. После этого он подошел к убитому животному — это оказался лось. Рашкин разделал тушу. Он позвал на помощь друга, вместе с которым загрузил лося в багажник. Но на выезде из леса машина заглохла. Тем временем к ней подъехали неизвестные люди, попросившие открыть багажник.

В итоге из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Виновному грозит до двух лет тюремного заключения. Обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет. Рашкин уже уверял, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу. Тем временем 25 ноября Госдума лишила коммуниста депутатской неприкосновенности.