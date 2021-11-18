На такой охоте в людей стреляют. Мнение профессионалов о рассказе Рашкина про убийство лося

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, с которого хотят снять неприкосновенность из-за дела о незаконной охоте, признался в убийстве лося. Тушу правоохранители нашли в машине депутата в конце октября. Рашкин назвал себя жертвой обстоятельств и заверил, что принял лося за кабана. Однако охотники уверены: перепутать этих животных, да еще с тепловизионным прицелом, попросту невозможно. А то, как именно охотился Рашкин, профессионалы назвали глупым и опасным для жизни.

Силуэт в лесу

Валерий Рашкин записал ролик, в котором признался в убийстве лося и описал обстоятельства ночи 29 октября. По словам депутата, он отправился в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после выборов. Друзья позвали на охоту и заверили, что у них есть все необходимые для этого документы. В компании выпили, но Рашкин заявил, что был трезв.

Он рассказал, что заметил какое-то животное на опушке и принял его за кабана. Рашкин дважды выстрелил. После этого он подошел к убитому животному — это оказался лось. Рашкин разделал тушу. После этого он позвал на помощь друга, вместе с которым загрузил лося в багажник. Но на выезде из леса машина заглохла. Тем временем к ней подъехали неизвестные люди, попросившие открыть багажник.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. <…> Исходя из этих соображений, ну, вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося», — объяснил Рашкин.

Можно ли перепутать лося и кабана?

Охотник Михаил Ярин сказал «360», что спутать лося с кабаном практически невозможно.

«Лось в холке высотой порядка 170 сантиметров. Кабан в холке — не более метра, метр с копейками. У лося очень длинные ноги. У него силуэт как бы поднятый над поверхностью. У кабана же очень короткие ноги, он… как будто куча какая-то передвигается. Если еще учесть, что на оружии Рашкина стоял очень дорогой тепловизионный прицел, насколько я помню из репортажей, в этот прицел и спутать… Это невозможно», — заявил Ярин.

Схожую точку зрения «360» высказал и заместитель директора Информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман.

«Я читал весь этот Рашкинский бред. <…> Одно из базовых правил — стрелять только по ясно видимой определенной цели. Он нарушил одно из базовых правил охоты. Сколько из-за таких дураков в людей стреляют… Практически все несчастные случаи на охоте происходят из-за этого: по пьяни стреляют на шорох, на звук», — пояснил Вайсман.

Он предположил, что в компании Рашкина выпили и решили поехать на охоту. По словам Вайсмана, ехать по лесным, полевым дорогам и высматривать зверя в тепловизор — стандартный современный браконьерский прием.

«Зверя высмотрели, притормозили, бах — лежит. Это 100% браконьерский прием. <…> Скорее всего, стрельба происходила с транспортного средства по неясно видимой цели. Там полный букет», — подчеркнул Вайсман.

Отдых, закончившийся убийством лося, грозит сроком от трех до пяти лет. Генеральный прокурор России Игорь Краснов уже попросил Госдуму снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность. Его хотят привлечь к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по части второй статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».