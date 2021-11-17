Запрос на лишение Рашкина неприкосновенности поступил в Госдуму

В Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении депутата Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал он журналистам. Его слова процитировало РИА «Новости».

В конце октября полиция остановила машину Валерия Рашкина в саратовском лесу. В его багажнике обнаружили тушу лося. Депутат заявил, что нашел ее во время прогулки. При этом позже в центральный аппарат Следственного комитета передали уголовное дело о незаконной охоте, к которой он может быть причастен.

Неприкосновенность депутата длится весь срок полномочий в Госдуме. В это время его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, также запрещено проводить с ним уголовные действия. Неприкосновенность охватывает также жилье парламентария, транспорт, место работы, документы и средства связи.

Однако депутат может лишиться иммунитета — это произойдет, если генеральный прокурор обратится к председателю Госдумы и получит согласие на частичное изъятие иммунитета.