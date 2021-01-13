Прислушаться к сердцу и пойти к врачу. Как избежать приступа, убившего актера «Метода»

Сердечный приступ стал причиной смерти 44-летнего актера из сериала «Метод» Дмитрия Гусева. Ему стало плохо за рулем, его тело нашли в машине на проезжей части. Вероятно, у него были генетические предпосылки, однако и без них проблемы с сердцем могут начаться даже у молодых. Можно ли предугадать и избежать приступ и как помочь человеку, если приступ уже случился — в материале «360».

Проблем с сердцем не было

Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в машине днем 13 января — он сел за руль после съемок проекта «Скорая», рассказала «360» агент актера Мария.

«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было», — отметила она.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что тело актера обнаружили в машине Chevrolet на проезжей части 1-й Курьяновской улицы. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. После этого Гусев потерял управление и врезался — с чем именно произошло столкновение не уточняется.

Коллега по сериалу «Скорая помощь» и друг актер Александр Тютин рассказал «360», что у Дмитрия Гусева не было проблем с сердцем. Он отметил, что 44-летний мужчина никогда на это не жаловался, и во время съемок у него ни разу не было приступов.

«Плохо не становилось. „Скорую помощь“ три года снимали, и тогда ни разу не жаловался вроде бы. Ну, может быть, просто я не замечал, мы не каждый день встречались. Может, просто не попадал на такие моменты», — отметил он.

Генетические предпосылки

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев отметил, что в 44 года сердечный приступ очень маловероятен, если у человека не было никаких генетических предпосылок к нему.

«Какой бы он ни вел нездоровый образ жизни, скорее всего, это генетическая линия прослеживается. А генетическую линию не победить — пока мы не можем с ней ничего сделать. 44 года — молодой человек по всем критериям: до 45 лет считаются люди молодыми. Маловероятно, чтобы другие какие-то ситуации. Внезапная смерть кардиальная, что-то такое», — рассказал он «360».

При этом Конев подчеркнул, что в таком случае спастись от сердечного приступа не получится.

«Как убережешься от генетики? Ничего не поможет, генетику пока мы исправить не можем», — подчеркнул он.

Есть вероятность, что смерть актера вызвал так называемый «феномен праздничного сердца». Приступ могло спровоцировать неконтролируемое употребление алкоголя и нездоровой пищи во время длинных новогодних праздников.

Как сохранить свое сердце?

То, что человек не обращает внимания до поры до времени на свои болячки — это естественно. Однако когда речь идет о проблемах с сердцем, лучше не тянуть.

«Профилактика сердечных заболеваний прежде всего — ранее их выявление. А их раннее выявление — это своевременное обращение к врачу, раннее. Если есть какие-то симптомы: сердцебиение, головные боли, неприятные ощущения в области груди — еще не болевые, но неприятные — обязательно нужно обратиться к врачу», — подчеркнул врач.

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимира Хорошев рассказал «360», что люди в возрасте способны ощутить и понять, когда их сердце начинает работать с перебоями.

«У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: „Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает“. Это кратковременные приступы, но они значимы, и не обращать на них внимание никак не следует», — подчеркнул он.

Если пропускать такие приступы, даже кратковременные, последствия могут быть серьезными. Если человек почувствовал себя плохо, нужно немедленно ехать к врачу и настаивать на обследовании. Обычной кардиограммы не хватит, потому что при снятии в благополучный период она не даст врачу никаких зацепок. Необходимо полноценное обследование и суточный мониторинг сердечного ритма.

По словам Хорошева, алкоголь, наркотики и курение «отвратительно» сказываются на здоровье — отказ от них поможет избежать проблем сердечно-сосудистой системы.