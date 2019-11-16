Спасти свое сердце. Как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Остановка сердца стала причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева. Ему стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. Сердечный приступ опасен тем, что может настигнуть даже молодых людей, которые не знают о проблемах со своим здоровьем. Можно ли его предугадать и как помочь человеку с приступом?

Внимание к себе

По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно». В этом возрасте люди способны ощутить и понять, что у них появляются проблемы с сердцем.

«У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: „Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает“. Это кратковременные приступы, но они значимы и не обращать на них внимание никак не следует», — рассказал специалист.

Он отметил, что если в 25-35 лет начать пропускать подобные признаки, пусть они могут быть и кратковременными, то последствия будут очень веские.

Хорошев пояснил, что сердце — микроэлектространция, которая вырабатывает электрический импульс. Тот, в свою очередь, по проводящим путям проходит во все отделы: на все мышечные отделы сердца и на все его камеры. Остановится сердце может из-за электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Различных клинических симптомов существует масса.

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«Если человек ощутил такую проблему — почувствовал, что у него возникает нарушение ритма. Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия. Сразу же нужно ехать обращаться в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать — не просто просить, а категорически настаивать — на том, чтобы его направили на обследования», — подчеркнул кардиолог.

Просто снятие электрокардиограммы в благополучный период, как правило, не дает никаких ценных зацепок для врача. Поэтому необходимо суточное мониторирование электрокардиограммы, заверил специалист.

«Устанавливается специальный аппарат, который записывает электрокардиограмму в течение 15-16 часов. Это нужно сделать обязательно, и тогда возможность внезапной остановки сердца минимизируется. Тогда человек сможет прожить не 41 год, а 82 года и даже больше», — объяснил Хорошев.

Кардиолог также рассказал, что избежать проблем сердечно-сосудистой системы поможет отказ от курения и алкоголя, которые «отвратительно» сказываются на здоровье. Также к летальному исходу может привести употребление наркотиков.

«Мало что способно повлиять так плохо на сердце, как алкоголь. <…> Могу вам с величайшим убеждением сказать, будучи опытным сердечно-сосудистым хирургом — пьющие люди заканчивают плохо», — добавил он.

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Как помочь человеку на улице или в транспорте?

Зачастую бывает так, что человек не следил должным образом за своим здоровьем или по какой-то другой причине ему стало плохо прямо на улице. Тогда многое зависит от прохожих, которые могут оказать первую необходимую помощь.

«Когда случилось такое неблагополучие, то самое главное — расстегнуть ворот и дать возможность свободно дышать. Далее, если речь идет о холодном времени года, то человека нужно доставить в тепло, потому что холод — это не благо в данном случае для деятельности сердца», — поделился Хорошев.

Если человек в сознании, то ему нужно дать теплое и сладкое питье. Например, найти у кого-то термос с чаем или купить напиток в ближайшем магазине. Помочь в поезде или самолете тоже всегда можно. Кроме того, в любом транспорте могут быть врачи, поэтому сразу же нужно объявлять о случившемся по громкой связи или пробежаться по вагону — врач всегда найдется.

«Я вот совсем недавно ехал в электричке, и объявили, что человеку стало плохо. Вы знаете, неслись восемь человек врачей из разных вагонов к тому вагону, который был объявлен», — привел пример кардиолог.

Хорошев добавил, что самое главное — научиться не проходить мимо, ведь в последнее время люди стали «невероятно хладнокровными».

«Если люди не будут безразличными, тем более обладая таким уникальным средством, как мобильная связь, вызвать скорую не представляет ничего сложного. Увидели, что человек упал, значит, у него в любом случае неблагополучие. У него что-то случилось — либо инсульт, либо инфаркт. Вызовите скорую. Не оставайтесь безразличными, и это не пройдет бесследно — кто-то выручит вас или ваших близких», — отметил Владимир Хорошев.

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Дефибриллятор не панацея

Тем не менее первая помощь далеко не всегда может спасти при остановке сердца. Кардиолог и доктор медицинских наук Дмитрий Напалков рассказал «360», что главное — вовремя доставить человека в больницу.

«Если это происходит внезапно и человеку становится плохо, то единственная ситуация, связанная с транспортом, — экстренная посадка самолета или остановка поезда с вызовом бригады скорой помощи», — заявил он.

Напалков объяснил, что в случае внезапной остановки сердца у медиков есть не более 10 минут. После этого времени, при отсутствии сердцебиения, наступает окончательная смерть мозга.

«Даже попытка вернуть человека к жизни не позволит реанимировать нормальные функции мозга», — сказал профессор.

Он добавил, что, к сожалению, такие внезапные приступы могут произойти где угодно — в поезде, самолете или посреди улицы. Даже если рядом будут врачи или оборудование, то нет гарантии, что человеку можно будет помочь.

После смерти Никиты Исаева многие медики начали говорить, что политика можно было бы спасти, если бы в поезде был дефибриллятор. Однако Напалков заверил, что прибор вряд ли бы исправил ситуацию.

«Дефибриллятор — это не 100% реанимация того, что происходит. Это определенный шанс при определенных диагнозах и клинических ситуациях, когда эта история может дать временный эффект, а дальше пациентом нужно заниматься. Может быть повторная остановка сердца после дефибрилляции. Также он может не дать того эффекта, который с ним связывают», — рассказал он.

Кардиолог особо отметил, что дефибриллятором нужно уметь пользоваться. Это может сделать далеко не каждый так, чтобы самому не пострадать от удара током. При этом подобное устройство ничем нельзя заменить, но дефибриллятор — «не панацея».

«Должны быть четкие инструкции и ограничение круга лиц, которые имеют право им воспользоваться. Это достаточно опасная аппаратура, которая может навредить людям, которые ей пользуются с целью помочь другому человеку», — заключил Напалков.