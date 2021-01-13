Агент подтвердила смерть звезды сериала «Метод»
Об этом «360» рассказала агент актера Мария. Она отметила, что он уехал со съемочной площадки и по дороге разбился.
«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было.
Мария рассказала, что он участвовал в съемках проекта «Скорая». Никаких подробностей обстоятельств гибели актера пока нет.
Источник в экстренных службах уточнил, что тело актера нашли в его машине Chevrolet на проезжей части 1-й Курьяновской улицы днем 13 января.
Дмитрию Гусеву было 44 года. За свою карьеру он поучаствовал в почти 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность Гусев получил благодаря участию в проектах «Глухарь», «Скорая помощь», «Последний рубеж», «Метод» и «Склифосовский», также он играл в «Ворониных». С 2001 года актер начал работать в «Театре на Юго-Западе».